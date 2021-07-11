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11.07.2021 20:46
Рубрика: Власть

Российские истребители перехватили самолеты США над Черным морем

Над Черным морем заметили две воздушные цели, приближающиеся к российской границе, передает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной.

Фото: YouTube
Над Черным морем прошли учебно-боевые полеты российских истребителей

Чтобы опознать их и не допустить нарушения госграницы, в воздух подняли истребители Су-30СМ и Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Их экипажи идентифицировали цели как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E "Арес" и самолет-разведчик CL-600 "Челленджер" ВВС США. Разведчиков развернули и сопроводили над акваторией Черного моря, после чего наши истребители благополучно вернулись на аэродромы базирования.

Отмечается, что российские пилоты действовали в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

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