Российские истребители перехватили самолеты США над Черным морем

Над Черным морем заметили две воздушные цели, приближающиеся к российской границе, передает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной.

Чтобы опознать их и не допустить нарушения госграницы, в воздух подняли истребители Су-30СМ и Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Их экипажи идентифицировали цели как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E "Арес" и самолет-разведчик CL-600 "Челленджер" ВВС США. Разведчиков развернули и сопроводили над акваторией Черного моря, после чего наши истребители благополучно вернулись на аэродромы базирования.

Отмечается, что российские пилоты действовали в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.