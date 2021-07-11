Счет каннским призам пошел: первый победитель - российский "Почтальон"

На Каннском фестивале объявлены первые победители. Первый же фестивальный Гран-при уедет в Россию. Его обладатель - выпускник московского Гуманитарного института телевидения и радиовещания Клим Тукаев с трехминутной миниатюрой "Почтальон".

Второй приз завоевал Ян Келлнер с фильмом "Мешочник", третий - Николина Стербет - "Говорящие в цветах". Жюри выбрало их фильмы из 993 работ, присланных на конкурс Nespresso Talents, который знаменитая кофейная компания ежегодно проводит в рамках каннской фестивальной программы "Неделя критики".

В этом году девиз конкурса и сквозная тема представленных фильмов - "Действие - это все". "Никогда еще не было времени, когда мир так нуждался в силе добра, - говорится в обращении организаторов конкурса к его участникам. - Даже малые дела, накапливаясь, способны произвести позитивные изменения в человеке, в семье, обществе, в мире. Поэтому мы уверены, что действие - это все, и хотим, чтобы вы поделились с нами своим видением того, что означает этот девиз. Ваш фильм может быть любого жанра - анимационным, документальным, драматическим или комедийным - главное, чтобы он шел от сердца".

Условие конкурса: фильм должен быть снят в набирающем популярность вертикальном формате 9/16 и не может превышать хронометраж в три минуты.

Лауреат Первого приза фильм Клима Тукаева "Почтальон" - короткий емкий этюд-антиутопия, действие которого происходит в пост-апокалиптическом мире, где уцелевший почтальон продолжает выполнять свою, казалось бы, бессмысленную работу. Организаторы конкурса любезно предоставили "Российской газете" эксклюзивную возможность показать картину на нашем сайте - она будет выложена для бесплатного просмотра с полудня 13 до полудня 15 июля.

Кадр из фильма "Почтальон"

Первому победителю 74-го Каннского фестиваля 23 года. До сих пор его самым нашумевшим фильмом был "Горгород", снятый по мотивам альбома рэпера Оксимирона и признанный лучшей экспериментальной картиной на фестивале Feel The Reel в Великобритании. Этот разговор с Климом состоялся незадолго до фестиваля, который в итоге принес Климу победу.

Клим Тукаев: Я рос в творческой среде: отец - актер, мать - художник. Часто бывал в театре, за кулисами, наблюдал весь процесс. Хотел сначала стать актером, но переключился на работу с камерой. Снимать стал еще до школы - когда появился первый мобильник Sony Ericsson. Снимал с друзьями в основном хорроры - примитивные и банальные. Дважды поступал во ВГИК, но безуспешно. Пошел в ГИТР. Там, в студенческой среде, быстро понял, что качественный продукт рождается только в творческой команде. Отошел от самостоятельной съемки и попыток создавать саундтреки - переключился на режиссуру. И собралась команда, с которой работаю до сих пор.

На чьих фильмах учитесь?

Клим Тукаев: Предпочитаю европейское кино - Ксавье Долан, Паоло Соррентино, Дэвид Линч, Ларс фон Триер, Даррен Арановски. Арановски - для меня пример идеала, к которому стремлюсь. Он создает метафизически сложные схемы, такие "иероглифы", которые можно угадывать как на бытовом, так и на глубоком, духовном уровне.

В Каннах конкурс экспериментального кино - это ваш конек, или круг внимания шире?

Клим Тукаев: Я не очень понимаю, что такое экспериментальное кино, - наверное, этим термином характеризуют любое кино, которое не вписывается ни в один жанр. Снимаю так, как вижу, как чувствую.

Ваш "Горгород" получил приз в Лондоне и шишки от Оксимирона - чем он был недоволен?

Клим Тукаев: Я был слишком юн и незрел, делал первые попытки снимать и не смог правильно проработать персонажи, выстроить сюжет. Сама история у Оксимирона гораздо глубже, разнообразней и увлекательней. Конечно, запихнуть антиутопию в 12 минут короткого метра мы не смогли, и фильм стал известен в Сети потому, что имел название альбома, который был лидером в чартах. Но он получился таким странным, визуально экстравагантным, что, вероятно, поэтому был признан в Великобритании лучшим экспериментальным фильмом, а потом в России - лучшей операторской работой.

Как "Почтальон" оказался в Каннах? Вы его снимали специально на условиях этого конкурса?

Клим Тукаев: Я вообще не знал, что этот конкурс Nespresso Awards связан с Каннским фестивалем. Мне о нем сказала моя подруга-оператор за неделю до дедлайна. И оставалось очень мало времени, чтобы что-то сымпровизировать - буквально на коленке. Уместить в пару дней весь предпродакшн, готовить съемки в заброшенном городе - было непросто. Сняли. А о том, что фильм в программе Канн - я узнал от вас.

Как вы относитесь к вертикальному формату? Для меня в нем одни потери - есть ли приобретения?

Клим Тукаев: Думаю, он явился в ответ на привычку смотреть кино не на большом экране, а на телефоне. И возникло желание перевести кино на "вертикаль". Конечно, это требует иного подхода к композиции кадра, понимания, что воздух кадра не исчезает, просто заполняет теперь пространство от потолка до пола. Но я приверженец классического формата.

Ваш фильм ультракороткий. Можете так же лаконично сформулировать для наших читателей его тему?

Клим Тукаев: Дело - ценнее жизни. Когда я прочитал тему конкурса - "Действие - это все", стал понятен ее социальный смысл: нужно постоянно куда-то двигаться, не застывая в рефлексии. Даже в ситуации, когда труд не нужен, он бессмыслен. Поэтому по сюжету в ситуации пост-апокалипсиса почтальон, как ни абсурдно, продолжает работать почтальоном. Это нелогично, но он человек - и живет трудом, которым существовали его дед и отец. Он в состоянии такой лихорадочной инерции, что в финале приводит к некоему результату. То есть труд - есть единственно верный выход из любого катаклизма. Как внешнего, так и внутреннего.

Где вы нашли эту апокалиптическую натуру?

Клим Тукаев: В 70 километрах от Москвы, город-призрак Адуляр. Там сохранилась инфраструктура, которая позволяет создать в кадре впечатление мертвого города.

Каковы, на ваш взгляд, ваши шансы победить?

Клим Тукаев: Я еще не видел работ других конкурсантов и пока не понял, почему наш фильм попал в число отобранных. Может, потому, что там в основном документальные работы, а игрового формата очень мало. Шансов, думаю, 50х50 - в силу исключительной формы этого фильма и актуальности темы для времен коронавируса.