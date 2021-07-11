Стало известно, где в России быстрее растут цены на однушки

Быстрее всего цены на однокомнатные квартиры растут в Краснодаре, где за год они поднялись на 18,25%, пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов консалтинговой группы SRG.

Отмечается, что сегодня в городе квартира стоит в среднем 2,45 миллиона рублей​​​. По сравнению с первым кварталом 2021 года стоимость однушки увеличилась на 11,83%.

На втором месте - Омск. За год цены на такое жилье в нем выросли на 22,61%, и сегодня составляют 1,97 миллиона рублей. Замыкает тройку лидеров Воронеж. Во втором квартале средняя стоимость однокомнатной квартиры там составила 2,29 миллиона рублей, с января цены поднялись на 17,91%.

Москва по росту цен на однокомнатные квартиры всего лишь на 16 месте. Сегодня столичная однушка в среднем стоит 9,36 миллиона рублей. А в Санкт-Петербурге ее можно купить за 5,54 миллиона рублей. За год жилье подорожало на 22,76%.

Практически не выросли в цене в этом году однушки в Челябинске. Средняя стоимость квартиры в этом городе составляет 1,6 миллиона рублей.