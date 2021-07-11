Строительство "Северного потока - 2" завершат к концу августа

Nord Stream 2 рассчитывает закончить строительство трубопровода "Северный поток - 2" к концу августа. Об этом сообщил глава компании Маттиас Варниг в интервью газете Handelsblatt.

"Сейчас уже завершено 98 процентов. Два процента, которые все еще не достроены, относятся к одной из двух цепочек. Другая линия полностью построена", - заявил Варниг.

Варниг добавил, что Nord Stream 2 учитывает риски дополнительных санкций со стороны США. "Риск велик, мы не можем это игнорировать", - отметил глава компании-оператора газопровода.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.