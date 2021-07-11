Субсидии на транспортировку металлов, удобрений и леса могут отменить

Лишить металлургов, производителей удобрений и лесопромышленников субсидий на транспортировку выпускаемой продукции предлагает Минпромторг. Такие нормы содержатся в проекте постановления правительства, размещенном на портале Regulation.

Государство выделяет субсидии на часть стоимости перевозки продукции по железной дороге для снижения издержек производителей и поддержки отраслей. Эта мера применяется только в случае, если цены на те или иные изделия за предыдущее полугодие не превысили установленного значения, пояснили в Минпромторге.

Если же рубеж оказался пройден, то субсидия перераспределяется на другие отрасли. Сейчас Минпромторг предлагает половину располагаемой им суммы использовать для поддержки машиностроения, 30% - обрабатывающей промышленности и 20% - прочих отраслей.

Отмена субсидии для лесопромышленной отрасли рассматривается как ограничение поддержки экспорта, добавили в министерстве.