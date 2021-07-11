Постановление администрации Тамбовской области от 9 июля 2021 года № 486 "О внесении изменения в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV) на территории Тамбовской области"

Новости

Глава "Северного потока-2": Санкции США навредили Украине 23:58
Италия сравняла счет в финале Евро-2020 против Англии 23:29
В результате ДТП на Кубани погиб взрослый и двое детей 23:22
Англия выигрывает у Италии после первого тайма финала Евро-2020 22:55
Рогозин прокомментировал полет Брэнсона к границе атмосферы с космосом 22:55
ЦИК: На выборах в Молдавии лидирует пропрезидентская партия 22:48
В Вооруженных силах ревакцинацию прошли более 11,6 тыс. человек 22:29
Английские фанаты напали на трех итальянцев рядом с "Уэмбли" 22:15
Путин наградил Харатьяна, Резника и Малахова 22:13
Англия открыла счет в матче с Италией уже на второй минуте 22:04
В Сочи выплатили первые компенсации пострадавшим от удара стихии 21:55
Видео: английские фанаты начали буйствовать до старта финала Евро 21:50
Объявлены стартовые составы Италии и Англии на финал Евро 21:26
Ричард Брэнсон поделился впечатлениями от полета к границе космоса 21:20
Россияне назвали лучшие фильмы и сериалы первого полугодия 21:03
Эпидемиолог рассказал, в чем опасность лямбда-штамма COVID-19 20:48
Российские истребители перехватили самолеты США над Черным морем 20:46
Причиной лесного пожара под Тольятти мог стать поджог 19:56
Джокович выиграл Уимблдон, завоевав 20-й "Шлем" в карьере 19:37
Количество погибших при обрушении дома во Флориде составило 90 человек 18:42
"Я войду в историю": Дэймон отказался от роли в "Аватаре" и бешеных денег 18:32
Названы сроки завершения строительства "Северного потока-2" 18:09
СМИ: УЕФА может увеличить число участников Евро до 32 команд 18:04
Virgin Galactic запустила ракетоплан с владельцем компании на борту 18:00
В России появится новая особая экономическая зона 17:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
11 июля 2021 г.

Постановление администрации Тамбовской области от 9 июля 2021 года № 486 "О внесении изменения в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV) на территории Тамбовской области"

Администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV) на территории Тамбовской области" (в редакции от 17.06.2021) следующее изменение:

в пункте 27.1 абзац второй после слов "соблюдением кредитными" дополнить словами ", страховыми организациями";

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования

3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

Глава администрации области А.В.Никитин

Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией