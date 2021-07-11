Постановление администрации Тамбовской области от 9 июля 2021 года № 486 "О внесении изменения в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV) на территории Тамбовской области"

Администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV) на территории Тамбовской области" (в редакции от 17.06.2021) следующее изменение:

в пункте 27.1 абзац второй после слов "соблюдением кредитными" дополнить словами ", страховыми организациями";

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования

3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

Глава администрации области А.В.Никитин

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