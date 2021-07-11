Умерла переводчик "Алисы в стране чудес" Нина Демурова

Не стало переводчицы и исследовательницы английской литературы Нины Демуровой. Именно она автор канонического перевода дилогии Льюиса Кэрролла об Алисе. Ей было 90 лет.

О смерти Нины Демуровой (1930-2021) первой написала в Facebook ее коллега Ольга Варшавер, сообщает портал ГодЛитературы.РФ.

Нина Михайловна Демурова окончила романо-германское отделение филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова по специальности "Английский язык и литература". В 1983 году она защитила докторскую диссертацию на тему "Английская детская литература 1740-1870 годов" и ввела преподавание детской литературы как филологической дисциплины в университетские курсы.

Самая известная ее переводческая работа - дилогия Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес" и "Алиса в Зазеркалье". Выход в 1967 году ее перевода закрепил английскую абсурдистскую сказу в советском каноне детской литературы.

В 2013 году Нина Демурова выпустила биографию Кэрролла в серии ЖЗЛ.

В аккаунте "Гильдии мастеров литературного перевода" добавляется: "Умерла великая Нина Михайловна Демурова. Переводчик Кэрролла и Диккенса, Честертона, Барри и Бёрнетт, англист, американист, верный рыцарь перевода вообще и перевода детской литературы в особенности. За эту часть своего многогранного творчества Нина Михайловна была награждена Почетным дипломом IBBY. Она учила нас иметь свою точку зрения и отстаивать ее, она любила и пестовала более юных коллег. Светлая и благодарная память вам, дорогая Нина Михайловна".