Умерла переводчик "Алисы в стране чудес" Нина Демурова

Новости

В России появится новая особая экономическая зона 17:47
Стрельбу "Арматы" по танку показали на видео 17:44
ЛНР: В Донбассе украинские силовики погибли, пытаясь устроить провокацию 17:42
Четырнадцать партий сдали в ЦИК списки кандидатов в депутаты Госдумы 17:41
В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за ливней 17:34
Участник шоу "Голос. Дети" погиб под колесами электрички в Подмосковье 17:05
Netflix закрыл сериал "Проклятая" 16:57
Virgin Galactic отложила на полтора часа старт суборбитального полета 16:56
Субсидии на транспортировку металлов, удобрений и леса могут отменить 16:44
Собянин рассказал, как работают резервные ковидные госпитали в Москве 16:31
Участник "Чая вдвоем" подал в суд на Лизу Монеточку 16:10
В Сочи продезинфицировали пострадавшие от стихии улицы и дома 16:08
СК начал проверку по факту открытия пассажиром двери самолета в Шереметьево 15:59
В Сирии атаковали еще одну военную базу США 15:56
Столичные аэропорты принимают меры по урегулированию ситуации с очередями 15:55
В Шереметьево второй день наблюдаются очереди из-за проверки ПЦР 15:25
В Москве мальчик-аутист выбросил из окна новорожденную сестру 14:42
Верховный суд объяснил, за что привлекать к суду несовершеннолетних велосипедистов 14:42
В России открыт самый высокогорный пункт вакцинации от COVID-19 14:03
В Сиднее вновь ввели локдаун из-за распространения штамма "дельта" 14:01
Кузнецова предложила создать круглогодичные центры детского отдыха 13:58
Испанские регионы снова ужесточают антиковидные ограничения 13:51
МЧС предупредило жителей Кубани о жаре до 39 градусов 13:37
Нетаньяху покинул резиденцию премьер-министра в Иерусалиме 13:36
В Италии впервые узнали, как выглядит почерк Данте 13:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как коллективный иммунитет скажется на мутациях COVID-19
Как коллективный иммунитет скажется на мутациях COVID-19
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
11.07.2021 17:28
Рубрика: Культура

Умерла переводчик "Алисы в стране чудес" Нина Демурова

Текст: Людмила Прохорова
Не стало переводчицы и исследовательницы английской литературы Нины Демуровой. Именно она автор канонического перевода дилогии Льюиса Кэрролла об Алисе. Ей было 90 лет.
Фото: wikipedia.org Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org

О смерти Нины Демуровой (1930-2021) первой написала в Facebook ее коллега Ольга Варшавер, сообщает портал ГодЛитературы.РФ.

Нина Михайловна Демурова окончила романо-германское отделение филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова по специальности "Английский язык и литература". В 1983 году она защитила докторскую диссертацию на тему "Английская детская литература 1740-1870 годов" и ввела преподавание детской литературы как филологической дисциплины в университетские курсы.

Самая известная ее переводческая работа - дилогия Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес" и "Алиса в Зазеркалье". Выход в 1967 году ее перевода закрепил английскую абсурдистскую сказу в советском каноне детской литературы.

В 2013 году Нина Демурова выпустила биографию Кэрролла в серии ЖЗЛ.

В аккаунте "Гильдии мастеров литературного перевода" добавляется: "Умерла великая Нина Михайловна Демурова. Переводчик Кэрролла и Диккенса, Честертона, Барри и Бёрнетт, англист, американист, верный рыцарь перевода вообще и перевода детской литературы в особенности. За эту часть своего многогранного творчества Нина Михайловна была награждена Почетным дипломом IBBY. Она учила нас иметь свою точку зрения и отстаивать ее, она любила и пестовала более юных коллег. Светлая и благодарная память вам, дорогая Нина Михайловна".

Культура Литература Общество Утраты

Главное сегодня

СК начал проверку по факту открытия пассажиром двери самолета в Шереметьево
В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за ливней
Столичные аэропорты принимают меры по урегулированию ситуации с очередями
В Роспотребнадзоре обозначили "золотой стандарт" вакцинации
Портал госуслуг начал уведомлять россиян о полагающихся им выплатах
Вышла самая подробная и небесспорная биография Джона Леннона
Как проходят съемки картины о Нюрнбергском процессе