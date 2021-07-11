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11.07.2021 19:31
Рубрика: Общество

Условия проживания иностранцев в России изменятся

Условия проживания иностранцев в России изменятся
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 154(8505)
В МВД России намерены отказаться от такого документа для иностранцев, как разрешение на временное проживание. Взамен предлагается ввести 3 миграционных режима пребывания. Новые нормы содержатся в проекте закона "Об условиях въезда и пребывания в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства".
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Чтобы законно находиться на территории России, иностранцам необходимо получать разрешение на временное проживание. Это может быть специальная отметка в загранпаспорте, либо самостоятельный документ, выдаваемый лицам без гражданства. Законопроектом предлагается отказаться от подобной практики и вместо этого предусмотреть три миграционных режима: краткосрочное пребывание, долгосрочное и постоянное проживание.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
МВД планирует организовать подготовку мигрантами документов за пределами России

В первом случае гражданин должен находиться на территории России в сумме не более 90 дней, второй предусмотрен для граждан, которые пребывают в стране в течение календарного года. Постоянное проживание, соответственно, не ограничено временными рамками. В случае краткосрочного пребывания иностранец обязан заявить о цели приезда. Это может быть туризм, частная или деловая поездка, обучение, работа, гуманитарная и транзит. Целями долгосрочного пребывания могут быть гуманитарная, частная и деловая поездки, обучение, работа. Основанием для долгосрочного пребывания в стране могут стать работа, получение образования в одной из образовательных или научных организаций, у которых есть государственная аккредитация, или прохождение лечения. Правом на долгосрочное пребывание также обладают инвесторы с уставным капиталом не менее 100 миллионов рублей, лица, которые предоставляют временные убежище или защиту, а также родители-иностранцы, которые работают в России и у которых есть несовершеннолетние дети с российских гражданством.

Решение о постоянном пребывании, согласно документу, будет принимать межведомственная комиссия при МВД. Обратиться с подобным заявлением могут иностранцы, находящиеся в режиме долгосрочного пребывания в стране. Если комиссия откажет в постоянном проживании, спустя год мигрант сможет вновь обратиться с ходатайством о рассмотрении такой возможности. Да, мигранты смогут менять цель пребывания в России, не выезжая из страны. Но сейчас такой возможности нет.

Согласно новому законопроекту, иностранцы будут обязаны в будущем также иметь аккаунты на портале госуслуг. С его помощью государство будет уведомлять людей о грядущем истечении сроков пребывания в России, о необходимости пройти медосмотр, оплатить штраф и других важных обязанностях. Через портал можно будет самостоятельно встать на миграционный учёт.

Основанием для долгосрочного пребывания в стране могут стать работа, получение образования в одной из образовательных или научных организаций

Ещё одно новшество - единый документ, удостоверяющий личность на территории РФ, с электронным носителем информации. В него "зашьют" отпечатки пальцев и фотографию мигранта. Такой документ позволит подключаться к госуслугам, совершать сделки онлайн и получать электронные подписи, а также не проходить процедуру дактилоскопии на границе. Он будет обязателен для получения легальных статусов в России. Наконец, законопроектом предусматривается введение реестра недобросовестных приглашающих лиц - физических и юридических. Это позволит, по мнению правоведов из МВД, регулировать трудовую миграцию.

Общество Соцсфера Миграция Правительство МВД

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