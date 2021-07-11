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11.07.2021 10:08
Рубрика: Общество

В московских домах престарелых у вакцинированных "Спутником V" за полгода не зафиксировано ни одного случая COVID-19

Текст: Любовь Проценко

В московских домах престарелых у вакцинированных "Спутником V" за полгода не зафиксировано ни одного случая COVID-19. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала, что с 15 июля в городе начинается повторная вакцинация от коронавирусной инфекции среди проживающих в домах-интернатах:

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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"В московских домах престарелых проживает около 15 тысяч жителей со средним возрастом старше 60 лет. В конце прошлого года мы провели массовую вакцинацию проживающих в этих учреждениях "Спутником V". Без учета тех, у кого были медицинские противопоказания к вакцине, было привито абсолютное большинство. И с тех пор в пансионатах не было зафиксировано ни одного случая коронавируса среди привитых. Спустя полгода мы готовы начать повторную вакцинацию проживающих в учреждениях, чтобы сохранить там нулевую заболеваемость".

Персонал столичных домов-интернатов по-прежнему трудится по обычному графику. Однако, в связи с новым штаммом, близких и родных проживающих в пансионатах и интернатах людей, просят временно ограничиться в посещениях. Предпочтение отдается видеосвязи и телефону, а посещения возможны в исключительных случаях с отрицательным ПЦР тестом.

За здоровьем жителей домов-интернатов регулярно наблюдают медицинские работники учреждений. Ежедневно измеряется температура тела, уровень кислорода в крови, проводятся обходы.

Сотрудники городских домов-интернатов работали непрерывными сменами по 14 дней дважды: с апреля по июль 2020 года и с октября 2020 года по апрель 2021 г. Это стало необходимой мерой для того, чтобы уберечь людей, которые живут в городских стационарных социальных учреждениях. Среди них ветераны, люди старшего поколения, те, кто имеет инвалидность и хронические заболевания.

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