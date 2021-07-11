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11.07.2021 12:50
Рубрика: В мире

В испанском правительстве стало еще больше женщин

Текст: Юрий Когалов

Премьер-министр Испании Педро Санчес произвел перестановки в правительстве пиренейского королевства. Как отметили во дворце Монклоа, средний возраст членов кабмина снизился с 55 до 50 лет. При этом в рядах министров стало еще больше женщин, теперь они составляют 63 процента членов правительства (против 54 процентов в предыдущем составе).

Фото: iStock
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Представительницы прекрасного пола занимают все три кресла вице-премьеров (кстати, прежде их было четыре). Они возглавляют ведомства, занимающиеся вопросами экономики (Надия Кальвиньо, она же стала первым вице-премьером), труда (Иоланда Диас, второй вице-премьер), экологии (Тереса Рибера, третий вице-премьер), юстиции (Пилар Льоп), образования (Пилар Алегрия), науки и инноваций (Диана Морант), транспорта (Ракель Санчес Хименес), отношений с регионами (Исабель Родригес), равноправия (Ирене Монтеро), здравоохранения (Каролина Дариас), промышленности (Рейес Марото), финансов (Мария Хесус Монтеро), обороны (Маргарита Роблес) и социальных прав (Ионе Беларра Уртеага). Как заявил Санчес, новое правительство "должно быть феминистским, потому что только при полном вовлечении женщин на равноправной основе можно построить лучшую Испанию". По его словам, кабмин королевства теперь является "эталоном гендерного паритета" (то, что в правительстве женщин теперь значительно больше мужчин, премьера не смутило).

В связи с этим примечательно, что кабмин покинула прежний первый вице-премьер Кармен Кальво, у которой не сложились отношения с министром по вопросам равноправия Ирене Монтеро. Кальво регулярно выступала против продвигаемой той инициатив.

Среди других важных изменений стоит отметить смену главы администрации премьер-министра (место Ивана Редондо занял Оскар Лопес), уход из правительства политического тяжеловеса Хосе Луиса Абалоса (теперь экс-министра транспорта), назначение главой МИД посла во Франции Хосе Мануэля Альбареса. Он сменил на этом посту Аранчу Гонсалес-Лайю, которая была отправлена в отставку в связи с недавним миграционным кризисом, возникшим из-за ухудшения отношений Испании с Марокко.

Примечательно, что изменения коснулись только социалистов в рядах коалиционного правительства, все пять представителей партии "Унидас Подемос" остались на своих местах.

Как отметил Санчес, главной задачей обновленного кабинета станет ускорение экономического восстановления страны после кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, создание новых рабочих мест.

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