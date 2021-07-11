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11.07.2021 13:34
Рубрика: В мире

В Италии впервые узнали, как выглядит почерк Данте

Текст: Нива Миракян (Рим)

В год чествования 700-летия со дня смерти Данте Алигьери на Апеннинах обнаружена необычная находка. Монахиня Джулия Болтон Холлоуэй "раскопала" в библиотеках Ватикана и Флоренции уникальные черновики и записи, принадлежавшие великому поэту и "отцу итальянского языка".

До сегодняшнего дня никто, даже самые просвещенные специалисты по творчеству Данте, не знали доподлинно, как на самом деле выглядит почерк автора "Божественной комедии". Теперь благодаря монахине, в ведении которой находится английское кладбище во Флоренции, этот важный пробел восполнен.

Найденные ею рукописные листы относятся к концу XIII века. В тот период поэт учился во Флоренции (точное место его обучения по сей день неизвестно), где первым и самым главным наставником в жизни будущего гения был итальянский философ, ученый, поэт, государственный и политический деятель Брунетто Латини. Латини оберегал студента после смерти отца. Именно ему Данте обязан своим классическим и энциклопедическим образованием.

"Почерк в недавно найденной рукописи похож на школьный, но письмо выполнено на превосходном тосканском диалекте", - пояснила Холлоуэй, которая до принятия пострига была специалистом по Средневековью в Принстонском университете.

По мнению историка, эти сочинения "дают некоторое представление о гениальности Данте, а также в них отражены некоторые идеи, которые затем появились в его шедевре - "Божественной комедии". Ее он закончил в 1320-м, за год до своей кончины. Например, в обнаруженных Джулией Холлоуэй черновиках нарисован квадрат, наложенный на круг. Именно такую концепцию поэт использовал в своем бессмертном произведении для описания Бога.

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Несмотря на то, что рукописная версия комедии Данте до наших дней не сохранилась, монахиня убеждена, что подлинность записей не может быть подвергнута сомнению.

"Леонардо Бруни - ученый эпохи Возрождения, который своими глазами видел почерк Альери, описывал его как тот, что я нашла", - заключила Холлоуэй.

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