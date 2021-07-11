В Италии впервые узнали, как выглядит почерк Данте

В год чествования 700-летия со дня смерти Данте Алигьери на Апеннинах обнаружена необычная находка. Монахиня Джулия Болтон Холлоуэй "раскопала" в библиотеках Ватикана и Флоренции уникальные черновики и записи, принадлежавшие великому поэту и "отцу итальянского языка".

До сегодняшнего дня никто, даже самые просвещенные специалисты по творчеству Данте, не знали доподлинно, как на самом деле выглядит почерк автора "Божественной комедии". Теперь благодаря монахине, в ведении которой находится английское кладбище во Флоренции, этот важный пробел восполнен.

Найденные ею рукописные листы относятся к концу XIII века. В тот период поэт учился во Флоренции (точное место его обучения по сей день неизвестно), где первым и самым главным наставником в жизни будущего гения был итальянский философ, ученый, поэт, государственный и политический деятель Брунетто Латини. Латини оберегал студента после смерти отца. Именно ему Данте обязан своим классическим и энциклопедическим образованием.

"Почерк в недавно найденной рукописи похож на школьный, но письмо выполнено на превосходном тосканском диалекте", - пояснила Холлоуэй, которая до принятия пострига была специалистом по Средневековью в Принстонском университете.

По мнению историка, эти сочинения "дают некоторое представление о гениальности Данте, а также в них отражены некоторые идеи, которые затем появились в его шедевре - "Божественной комедии". Ее он закончил в 1320-м, за год до своей кончины. Например, в обнаруженных Джулией Холлоуэй черновиках нарисован квадрат, наложенный на круг. Именно такую концепцию поэт использовал в своем бессмертном произведении для описания Бога.

Несмотря на то, что рукописная версия комедии Данте до наших дней не сохранилась, монахиня убеждена, что подлинность записей не может быть подвергнута сомнению.

"Леонардо Бруни - ученый эпохи Возрождения, который своими глазами видел почерк Альери, описывал его как тот, что я нашла", - заключила Холлоуэй.