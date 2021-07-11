В Китае для более чем 60 онлайн-игр запущена система распознавания лиц "Полуночный контроль". Она должна выявить несовершеннолетних, проводящих слишком много времени за компьютерными баталиями. Официальный запрет для несовершеннолетних играть с 22.00 до 08.00 был введен еще в 2019 году, однако многие дети обходят его, используя различные трюки, чтобы прикинуться взрослыми.

Поэтому в Поднебесной введут сканирование лиц игроков, которые должны быть зарегистрированы в играх под реальными именами. Все, кто отказывается показать лицо, по умолчанию считаются несовершеннолетними - их включают в список потенциально зависимых от компьютера и автоматически выкидывают из игр.

Если произошла ошибка и отключенный от игры все же оказался совершеннолетним, то ему придется дожидаться следующего сеанса сканирования лица. Ранее многие несовершеннолетние использовали тайком телефоны родителей и старших родственников, чтобы обойти запреты на игру ночью. Поэтому дополнительно была введена функция, при которой для разблокировки телефона также надо отсканировать свое лицо.

Причем предполагается, что в будущем количество игр, контролирующих доступ к ним несовершеннолетних, будет расширено. Ограничения на игры было введено, когда выяснилось, что у детей появляются проблемы со здоровьем из-за постоянного сидения перед компьютером, например близорукость и нарушение осанки, а также тот факт, что несовершеннолетние порой крадут деньги для пополнения игровых счетов. Борьба с игроманией ведется не только в Китае. Например, схожий подход демонстрируют вьетнамские власти. В Южной Корее также разработана программа для запрета ночного доступа к играм для несовершеннолетних.