В Минздраве рассказали о программе лучевой терапии для онкобольных

Лучевая терапия сегодня - один из основных и передовых методов лечения злокачественных новообразований. В России этот метод бурно развивается в последние годы, в том числе благодаря федеральному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение". И сейчас эта помощь доступна жителям любого региона. Как получить такое современное лечение, "РГ" рассказал замминистра здравоохранения России Евгений Камкин.

Лучевая терапия - сложный и дорогой вид лечения, поскольку он требует особой сложной техники и подготовленных специалистов. Как решается эта проблема?

Евгений Камкин: В рамках федерального проекта проводится переоснащение федеральных и региональных медорганизаций, где лечатся пациенты с онкологическими заболеваниями. В том числе, в распоряжении врачей появились лучевые установки последнего поколения для проведения радиотерапии, они позволяют применять самые современные методики лечения. За 2019-2020 годы в рамках федерального проекта в региональных медорганизациях введено в эксплуатацию 72 установки дистанционной лучевой терапии.

Важно отметить, что для граждан России лучевая терапия проводится бесплатно, так как этот метод лечения включен в программы обязательного медицинского страхования и высокотехнологичной медицинской помощи. Лечение можно пройти на базе региональных онкологических центров, в федеральных центрах и в частных клиниках, которые работают в системе ОМС.

Какие виды рака лечат с лучевыми методами?

Евгений Камкин: Радиотерапией лечат злокачественные новообразования предстательной железы, молочной железы, легкого, онкогинекологических патологий, опухолей головного мозга, головы и шеи, органов желудочно-кишечного тракта. Такое лечение применяется как в качестве монотерапии, так и в сочетании с противоопухолевой терапией и хирургическими методами лечения.

Насколько доступен этот вид терапии онкобольным?

Евгений Камкин: Уже несколько лет количество онкологических больных, которых лечат лучевыми методами, растет.

По данным Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в 2020 году число госпитализаций (курсов лечения) лучевым методом составило более 122 тысяч, что на 1,9 % выше уровня 2019 года. Число госпитализаций с применением лучевой терапии в сочетании с противоопухолевой лекарственной терапией составило более 24 тысяч случаев, что на 18,3 % выше фактического уровня 2019 года.

Частные клиники тоже предлагают лучевую терапию в рамках своего участия в территориальных программах ОМС.

За последние 5 месяцев в таких лучевых центрах прошли курс лечения более пяти тысяч пациентов, в 1,5 раза больше, чем за то же время в прошлом году. Рост объемов лучевой терапии в сочетании со всеми новыми проектами частных лучевых центров в разных регионах красноречиво говорит о высокой привлекательности данного вида медицинской помощи для медицинских организаций.

Нередко частные клиники, работающие по ОМС, жалуются, что утвержденные тарифы, в том числе на дорогие виды лечения, слишком низкие. Они действительно не покрывают всех расходов клиники?

Евгений Камкин: С января 2021 года государство обновило тарифы на оказание медпомощи. Этому предшествовала долгая кропотливая работа по анализу структуры и объемов затрат. В результате эксперты пришли к выводу, что некоторые тарифы могут быть даже снижены в связи с ростом рынка. На стоимость того или иного вида лечения влияет много факторов: условия и сроки оказания медицинской помощи, а также развитие стационарзамещающих технологий. Лечение в условиях дневного стационара снижает расходы медицинской организации на оплату труда, на накладные расходы и другие статьи, связанные с пребыванием в больнице круглосуточно. Для пациента лечение в дневном стационаре вместо круглосуточного, когда это возможно, также более комфортно: проходя длительное лечение, человек значительную часть времени проводит дома, в привычных условиях.

Тарифы на оплату медицинской помощи формируются на основе клинических рекомендаций, стандартов медицинской помощи, с учетом информации о частоте предоставления, кратности применения медицинских услуг, длительности лечения. Федеральным законом "Об обязательном медицинском страховании" четко определены статьи расходов, которые могут включаться в тариф. Туда входят техническое обслуживание и расходы на оплату труда персонала, коммунальные расходы. А прибыль и инвестиционное расходы - нет. Таким образом, медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения и частные медорганизации поставлены в равные условия, когда в задачи тарифа ОМС не входит обеспечение прибыли, а плательщики страховых взносов справедливо оплачивают лишь затраты на лечение.

Действительно, по оценкам экспертов, стоимость обслуживания современных установок для дистанционной лучевой терапии может значительно различаться в зависимости от технологических характеристик медицинского оборудования.

Работа профильных радиотерапевтических подразделений строится так, чтобы там могли применяться разные технологии.

Использование средневзвешенных тарифов позволяет нивелировать разницу между разными по стоимости видами лечения. Таким образом обеспечивается баланс и система нормально функционирует.

Тарифы на оплату медицинской помощи актуализируются ежегодно, в том числе на основе данных о фактических затратах медицинских организаций, чтобы оказывать медицинскую помощь пациентам, включая и применение самых современных медицинских технологий, без перебоев.

Когда принималась онкопрограмма, много говорилось о том, чтобы больным стала доступна современная лекарственная терапия. И на проведение химиотерапии с применением инновационных, эффективных препаратов были направлены очень серьезные ресурсы. А как обстоят дела с другими направлениями?

Евгений Камкин: Важно отметить, что у нас в стране развиваются все виды медицинской помощи. В прошлом году, даже в условиях пандемии количество случаев лечения с применением противоопухолевой лекарственной терапии выросло почти на 30% по сравнению с предыдущим годом. Увеличилось количество схем применяемой химиотерапии и в дневном, и в круглосуточном стационарах. Выросла кратность курсов химиотерапии и в расчете на одного пациента.

Это стало возможно благодаря беспрецедентному увеличению объемов финансирования лечения онкозаболеваний с использованием самых современных препаратов для химиотерапии. А назначению именно этих препаратов способствовало регулярное обновление клинических рекомендаций. Таким образом, охват пациентов с онкозаболеваниями высокотехнологичным лечением растет.

Даже в условиях пандемии, в структуре причин смертности в мире рак по-прежнему остается на втором месте (после сердечно-сосудистых заболеваний) и сохраняется рост заболеваемости. Для того чтобы переломить этот негативный тренд, необходимо постоянно совершенствовать методы диагностики и лечения, нужно, чтобы помощь специалиста-онколога была доступна и приближена к месту жительства. Но не менее важно, конечно, внимательное отношение самих граждан к собственному здоровью. Только в этом случае мы сможем говорить о снижении смертности от злокачественных новообразований и увеличении продолжительности жизни наших граждан.