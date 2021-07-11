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11.07.2021 10:05
Рубрика: Общество

В Москве 68 тысяч иностранцев прошли вакцинацию от COVID-19

Текст: Любовь Проценко
За четыре дня с начала работы крупнейшего пункта вакцинации в "Лужниках" прививку от COVID-19 там сделали 24 тысячи иностранцев.
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

Причем центр вакцинации готов принимать в два раза больше посетителей ежедневно. Всего в столице 68 тысяч иностранных горожан прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом рассказали в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Эксперты рассказали о преимуществах вакцин, отличающихся по способу введения

7 июля в Москве начал работу крупнейший пункт вакцинации в "Лужниках", предназначенный в основном для работы с иностранными гражданами, работающими и постоянно проживающими в столице. Его пропускная способность составляет около 15 тысяч человек в сутки. За четыре дня 24 тысячи иностранцев сделали здесь прививку от коронавирусной инфекции. Причем центр вакцинации готов принимать в два раза больше посетителей ежедневно. Сектора С и D предназначены для вакцинации физических лиц. Пункт в здании центра выдачи коньков принимает организованные группы иностранных работников. Пункты вакцинации в "Лужниках" теперь начинают работу на два часа раньше и принимают посетителей ежедневно с 8:00 до 22:00.

Всего в Москве вакцинацию от COVID-19 прошли 68 тысяч иностранцев.

Напомним, организованные группы трудовых мигрантов приглашаются на прививку от COVID-19 в многофункциональный миграционный центр в деревне Сахарово, который работает ежедневно с 09:00 до 21:00, и в "Лужники". Физические лица, работающие и постоянно проживающие в Москве, которые желают сделать прививку в индивидуальном порядке, могут вакцинироваться в "Лужниках" и в 25 поликлиниках города с 08:00 до 20:00.

Вакцинация иностранных граждан проводится однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт", разработанной в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

Оплата вакцинации (1300 рублей) иностранными гражданами производится с помощью специальных терминалов или централизованно работодателем.

Для прохождения вакцинации иностранным гражданам нужно заключить договор и предъявить документы, подтверждающие законность пребывания на территории России.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Вакцинация организованных групп проводится по заявкам работодателей, которые обязаны предоставить полный комплект документов на каждого иностранного работника. Также работодатель организует приезд сотрудников в пункт вакцинации в заранее согласованное время. Прохождение вакцинации подтверждается бумажным сертификатом, который передают работодателю, а он - своему сотруднику. Физические лица получают сертификат на месте. Ссылка на цифровой сертификат (QR-код) придет в СМС через 21 день. Номер телефона, на который нужно отправить QR-код, при вакцинации уточняет сотрудник "Моих документов" и вносит его в систему ЕМИАС.

В пунктах вакцинации обеспечено соблюдение правил эпидемиологической безопасности. Для хранения вакцины установлены морозильные камеры, оборудованы склады для средств индивидуальной защиты, салфеток, дезинфицирующих средств и прочего. Потоки посетителей разведены таким образом, чтобы не было пересечений, а сам процесс вакцинации проходил максимально быстро и эффективно. Для этого нанесена специальная разметка.

Подробнее о вакцинации иностранных граждан - по ссылке mos.ru/city/projects/covid-19/expat/

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса Иностранцы в России

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