Новости

Эпидемиолог рассказал, в чем опасность лямбда-штамма COVID-19 20:48
Российские истребители перехватили самолеты США над Черным морем 20:46
Причиной лесного пожара под Тольятти мог стать поджог 19:56
Джокович выиграл Уимблдон, завоевав 20-й "Шлем" в карьере 19:37
Количество погибших при обрушении дома во Флориде составило 90 человек 18:42
"Я войду в историю": Дэймон отказался от роли в "Аватаре" и бешеных денег 18:32
Названы сроки завершения строительства "Северного потока-2" 18:09
СМИ: УЕФА может увеличить число участников Евро до 32 команд 18:04
Virgin Galactic запустила ракетоплан с владельцем компании на борту 18:00
В России появится новая особая экономическая зона 17:47
Стрельбу "Арматы" по танку показали на видео 17:44
ЛНР: В Донбассе украинские силовики погибли, пытаясь устроить провокацию 17:42
Четырнадцать партий сдали в ЦИК списки кандидатов в депутаты Госдумы 17:41
В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за ливней 17:34
Участник шоу "Голос. Дети" погиб под колесами электрички в Подмосковье 17:05
Netflix закрыл сериал "Проклятая" 16:57
Virgin Galactic отложила на полтора часа старт суборбитального полета 16:56
Субсидии на транспортировку металлов, удобрений и леса могут отменить 16:44
Собянин рассказал, как работают резервные ковидные госпитали в Москве 16:31
Участник "Чая вдвоем" подал в суд на Лизу Монеточку 16:10
В Сочи продезинфицировали пострадавшие от стихии улицы и дома 16:08
СК начал проверку по факту открытия пассажиром двери самолета в Шереметьево 15:59
В Сирии атаковали еще одну военную базу США 15:56
Столичные аэропорты принимают меры по урегулированию ситуации с очередями 15:55
В Шереметьево второй день наблюдаются очереди из-за проверки ПЦР 15:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как коллективный иммунитет скажется на мутациях COVID-19
Как коллективный иммунитет скажется на мутациях COVID-19
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Поселок Новогорелово в Ленинградской области получит новую школу. Она откроется в сентябре. А строят ее по программе "Стимул" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Сейчас здесь горячая пора - формируются классы.

В них будут учиться 550 детей. Школа закреплена за поселками Новогорелово, Виллози, деревнями Пикалево и Малое Карлино, а также двумя садовыми товариществами. Правда, на деревни и поселки в привычном смысле эти территории похожи меньше всего: здесь активно ведется новое строительство, возводятся современные жилые комплексы. Поэтому школа здесь - объект первой необходимости.

Фото: Светлана Латынина/ТАСС
Кабмин выделил 43,5 млрд рублей на строительство новых школ в регионах

Это будет большое просторное здание в три этажа. Два спортзала, актовый и эстрадный залы. На уроках труда дети смогут заниматься в классах деревообработки, металлообработки, также есть классы домоводства и классы кройки и шитья. А еще в школе четыре лингафонных кабинета со специальным звуковым оборудованием и проекторами. В них будут проводить уроки по изучению иностранных языков, а также творческие занятия.

В коридорах оборудуют рекреационные зоны, например, будут доски, где дети смогут рисовать. Появятся скамьи, игровые пространства, чтобы у школяров была возможность отдохнуть. А на пришкольной территории можно будет поиграть в настольный теннис, оборудуют тренажеры и велопарковку. Для самых маленьких учеников, которые будут посещать продленку, в школе предусмотрены две спальни.

Стоимость работ - 500 миллионов рублей, 70 процентов выделил федеральный бюджет.

Программу "Стимул" запустили и в Ингушетии. Там уже построили два детских сада и школу, также завершается строительство еще двух общеобразовательных учреждений.

Фото: iStock
"Госуслуги" уведомят родителей школьников о выплате 10 тысяч рублей

Новые детсады и школы отличаются просторными помещениями и самым современным оборудованием. Например, общая площадь трехэтажного детсада "Солнечный город" на 220 мест, недавно открывшегося в Магасе, - более пяти тысяч квадратных метров.

"У нас есть отдельный медицинский кабинет, изолятор, куда можно временно поместить заболевшего ребенка. Кроме того, садик имеет большой кухонный блок", - рассказала заведующая садом Луиза Берсанова. Садик рассчитан на 12 групп, в том числе четыре ясельных.

Дети могут заниматься в музыкальном, физкультурном, хореографическом залах, еще есть отдельный конференц-зал. Оборудованы кабинеты педагога-психолога, логопеда, сенсорная комната. Чтобы дети адаптировались, "Солнечный город" будет работать все лето. Среди его воспитанников - и ребята с ограниченными возможностями здоровья. Для них установлен лифт.

Справка "РГ"

Программа "Стимул" направлена на строительство дорог, инженерных сетей и социальных объектов, в том числе школ и детсадов, в новых жилых микрорайонах. Реализуется с 2011 года на условиях софинансирования из федерального, областного и муниципального бюджетов.

Общество Образование Экономика Недвижимость Инфраструктура Национальные проекты 2019-2024

Главное сегодня

СК начал проверку по факту открытия пассажиром двери самолета в Шереметьево
В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за ливней
Столичные аэропорты принимают меры по урегулированию ситуации с очередями
В Роспотребнадзоре обозначили "золотой стандарт" вакцинации
Портал госуслуг начал уведомлять россиян о полагающихся им выплатах
Сколько стоит сдать ПЦР-тест на COVID-19 в регионах
Второй иностранный язык в школе станет необязательным