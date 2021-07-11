Поселок Новогорелово в Ленинградской области получит новую школу. Она откроется в сентябре. А строят ее по программе "Стимул" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Сейчас здесь горячая пора - формируются классы.

В них будут учиться 550 детей. Школа закреплена за поселками Новогорелово, Виллози, деревнями Пикалево и Малое Карлино, а также двумя садовыми товариществами. Правда, на деревни и поселки в привычном смысле эти территории похожи меньше всего: здесь активно ведется новое строительство, возводятся современные жилые комплексы. Поэтому школа здесь - объект первой необходимости.

Это будет большое просторное здание в три этажа. Два спортзала, актовый и эстрадный залы. На уроках труда дети смогут заниматься в классах деревообработки, металлообработки, также есть классы домоводства и классы кройки и шитья. А еще в школе четыре лингафонных кабинета со специальным звуковым оборудованием и проекторами. В них будут проводить уроки по изучению иностранных языков, а также творческие занятия.

В коридорах оборудуют рекреационные зоны, например, будут доски, где дети смогут рисовать. Появятся скамьи, игровые пространства, чтобы у школяров была возможность отдохнуть. А на пришкольной территории можно будет поиграть в настольный теннис, оборудуют тренажеры и велопарковку. Для самых маленьких учеников, которые будут посещать продленку, в школе предусмотрены две спальни.

Стоимость работ - 500 миллионов рублей, 70 процентов выделил федеральный бюджет.

Программу "Стимул" запустили и в Ингушетии. Там уже построили два детских сада и школу, также завершается строительство еще двух общеобразовательных учреждений.

Новые детсады и школы отличаются просторными помещениями и самым современным оборудованием. Например, общая площадь трехэтажного детсада "Солнечный город" на 220 мест, недавно открывшегося в Магасе, - более пяти тысяч квадратных метров.

"У нас есть отдельный медицинский кабинет, изолятор, куда можно временно поместить заболевшего ребенка. Кроме того, садик имеет большой кухонный блок", - рассказала заведующая садом Луиза Берсанова. Садик рассчитан на 12 групп, в том числе четыре ясельных.

Дети могут заниматься в музыкальном, физкультурном, хореографическом залах, еще есть отдельный конференц-зал. Оборудованы кабинеты педагога-психолога, логопеда, сенсорная комната. Чтобы дети адаптировались, "Солнечный город" будет работать все лето. Среди его воспитанников - и ребята с ограниченными возможностями здоровья. Для них установлен лифт.

Справка "РГ"

Программа "Стимул" направлена на строительство дорог, инженерных сетей и социальных объектов, в том числе школ и детсадов, в новых жилых микрорайонах. Реализуется с 2011 года на условиях софинансирования из федерального, областного и муниципального бюджетов.