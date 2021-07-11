В России за три года на 6% выросло число детей с особенностями развития

Число детей, имеющих особенности развития, выросло в России за три последних года на 6 процентов, сообщила детский омбудсмен Анна Кузнецова.

- Мы видим, что есть рост детей с особенностями развития за последние три года на 6%", - цитирует ее слова на встрече с главой Еврейской автономной области Ростиславом Гольдштейном РИА Новости.

Как уточнила Анна Кузнецова, семьям, в которых есть дети с особенностями развития, сегодня необходима отличающаяся от общей, более гибкая форма поддержки.

Она также отметила, что в Биробиджане родители детей с ограниченными возможностями здоровья задавали ей вопросы по поводу обеспечения детей средствами реабилитации и лекарственными препаратами.

- Мы обсудили конкретные истории, жизненные ситуации, с которыми столкнулись родители, и договорились с уполномоченным по правам ребенка региона, с представителями исполнительной власти, с региональной службой здравоохранения решить вопросы непосредственно тех семей, с которыми мы встречались, - сказала Анна Кузнецова. - Ну и, конечно, те федеральные задачи, которые мы обсудили на нашей встрече, безусловно, должны быть услышаны.

Детский омбудсмен уточнила, что предложения региональных уполномоченных по правам ребенка в РФ будут включены в пока еще формирующуюся народную программу партии "Единая Россия".

- В том числе большая доля этих предложений касается поддержки детей с особенностями развития, - отметила Анна Кузнецова.