В Сан-Марино отметили хорошую переносимость "Спутник V" среди пожилых

В Сан-Марино опубликовали исследования о хорошей переносимости российской вакцины от коронавируса "Спутник V" людьми старше 60 лет. Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций со ссылкой на статью в журнале EClinicalMedicine, который издается ведущим медицинским журналом The Lancet.

Отмечается, что исследование проводилось в период с 4 марта по 8 апреля среди граждан, которые получили прививку одним или обоими компонентами препарата. Авторы статьи отмечают, что вакцинацию "Спутник V" пожилые люди переносят лучше, чем другими препаратами.

"Все результаты, несмотря на их предварительный характер, дают основания полагать, что "Спутник V" имеет более высокий профиль переносимости в возрастной группе 60 и более лет с точки зрения возникновения краткосрочных нежелательных явлений по сравнению с другими вакцинами против коронавируса", - говорится в материале.

Согласно статье, все побочные эффекты после вакцинации были легкими или умеренными и длились менее двух дней, случаев смерти или госпитализации пациентов не зарегистрировано.

Сан-Марино стало первым государством Европы, которое победило коронавирус и сняло все ограничения, благодаря вакцинации. Прививочная кампания проводилась препаратом "Спутник V". В Российском фонде прямых инвестиций напомнили, что сегодня российская вакцина зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 млрд человек.