В Сиднее вновь ввели локдаун из-за распространения штамма "дельта"

Власти Австралии продолжают использовать систему жестких ограничений для локализации даже относительно небольших вспышек COVID-19. В Сиднее, где за последнее время ежедневно фиксируется примерно по 50 новых случаев заражения коронавирусом, вновь практически введен локдаун.

"Все будет только хуже, прежде чем станет лучше", - заявила на пресс-конференции. "Если мы не уменьшим количество заразных людей в сообществе, мы не сможем изменить ситуацию так быстро, как можем, или так быстро, как должны", - цитирует Bloomberg премьер-министра штата Новый Южный Уэльс Глэдис Бережиклян.

Общее число случаев в нынешней вспышке "дельта" варианта в настоящее время составляет 489, и власти предупредили, что, если вспышка не будет быстро взята под контроль, изоляция Сиднея должна будет сохраниться после 16 июля.

В пятницу власти ввели более строгие меры социального дистанцирования, в том числе теперь разрешено только одному человеку в семье раз в день покупать продукты питания или другие предметы первой необходимости. За первый день после ужесточения ограничений полиция выдала 167 уведомлений о штрафах за нарушения режима изоляции, и премьер-министр призывает общественность соблюдать правила и не покидать свои дома без крайней необходимости. "Если люди будут продолжать нарушать правила, это наш самый большой риск длительной изоляции", - сказала глава штата.

Жителям Сиднея и прилегающих районов также запретили выезжать в соседние штаты, но те, кто находится за пределами зоны изоляции, могут путешествовать.

"В то время как жесткие пограничные ограничения помогли Австралии предотвратить волны смертей и болезней, охватившие США и Европу, медленное внедрение вакцины все еще оставляло ее в значительной степени незащищенной от вируса. Только 26% из примерно 26 миллионов человек в стране получили свой первый укол, по сравнению с 68% в США, согласно счетчику отслеживания вакцинации Bloomberg", - отмечает издание. До сих пор вакцинация была доступна приоритетным группам и лицам старше 40 лет, но нехватка поставок привела к тому, что даже те, кто имеет на это право, сталкиваются с долгим ожиданием записи на прием.

В правительстве страны заверили, что благодаря сделке с Pfizer Inc. миллионы доз вакцины будут доставлены раньше, чем планировалось ранее, поэтому каждому австралийцу будет предложено по крайней мере введение одной дозы вакцины к концу года.