В Сирии атаковали еще одну военную базу США

Американская база на востоке Сирии в провинции Дейр-эз-Зор на нефтегазовом месторождении Аль-Омар подверглась атаке. Как сообщает сирийское государственное новостное агентство SANA 11 июля, из района американской базы поднимаются клубы дыма.

Днем ранее удар был нанесен по базе США, находящейся в районе нефтегазового месторождения Коноко. По словам представителя Минобороны США, которого цитирует РИА Новости, произошла атака "непрямой наводкой", жертв и пострадавших, а также повреждений конструкций, согласно первоначальным отчетам, нет.

Также известно о взрыве, случившемся в ночь с пятницу на субботу на газоперерабатывающем заводе американской компании ConocoPhillips, который расположен неподалеку от военной базы.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби 7 июля на брифинге заявил, что американские базы в Сирии и Ираке в последнее время подвергаются нападениям, в основном с помощью дронов.