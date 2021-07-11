Стартовал первый в мире частный космический корабль

Идея полетов в развлекательных целях на низкую орбиту Земли принадлежит чудаковатому британскому миллиардеру Ричарду Брэнсону - основателю компании Virgin Galactic. До ее учреждения в 2004 году добившийся успехов на ниве предпринимательства и сколотивший стояние в пять миллиардов долларов Брэнсон установил несколько мировых рекордов скорости. В частности, он пересекал Атлантический океан на морских судах и воздушных шарах, но при этом в двух случаях его самого пришлось спасать из моря.

Впрочем, это не остановило бесстрашного миллиардера, который и в этот раз решил лично испытать свое космическое детище. С ним он провозился последние 17 лет - согласно изначальному плану, частные космические путешествия на орбиту Земли по цене 250 тысяч долларов "с носа" должны были стартовать еще в 2011 году. Однако технические трудности и произошедшая в 2014 году катастрофа первого прототипа челнока (в 2014 корабль Enterprise разбился в пустыне Мохаве, а один из управлявших им пилотов погиб) сильно затянули реализацию амбициозного проекта. Лишь в конце мая власти США выдали компании лицензию на полеты в космос с пассажирами на борту, что дало возможность завершить испытания (всего к настоящему времени произведено 20 полетов, включая три на низкую орбиту).

Наконец, 11 июля в атмосфере настоящего голливудского шоу - с выступлением певцов, знаменитостей и онлайн-трансляцией - долгожданное событие должно состояться. По плану двухчасового полета, 70-летний Брэнсон и еще 3 астронавта займут места на борту Unity, который после отстыковки на высоте 15 километров от самолета-носителя Eve включит собственный ракетный двигатель. Затем, превышая скорость звука в три раза, космолет свечкой взмоет на высоту в 80 километров и окажется на несколько минут в полной невесомости, дав пассажирам возможность почувствовать себя настоящими космонавтами и посмотреть на Землю через многочисленные иллюминаторы. После чего корабль перейдет к спуску благодаря силе земного притяжения и совершит посадку на корпоративном космодроме Virgin Galactic в Нью-Мексико.

И хотя 80 километров - это ниже международно признанной границы между атмосферой Земли и космосом (так называемая линия Кармана установлена на высоте 100 километров от уровня моря), в Virgin Galactic настаивают именно на факте низкоорбитального космического полета. Действительно, согласно критериям НАСА все, кто пересекает высоту 80 километров, в США признаются астронавтами.

Впрочем, именно этот технический нюанс наступающие на пятки Ричарду Брэнсону конкуренты по обостряющейся гонке за космических туристов активно используют, чтобы принизить факт "исторического полета" Unity. Так, частная космическая компания Blue Origin, принадлежащая основателю Amazon Джеффу Безосу, в минувшую пятницу распространила в соцсетях следующее сообщение: "Для 96 процентов населения мира космос начинается на высоте 100 километров". Тем самым богатейший человек нашей планеты Безос, который планирует через девять дней запустить в "настоящий космос" собственный возвращаемый челнок New Shepard, явно пытается насолить своему сопернику по перспективному космическому бизнесу. Это неудивительно, ведь на кону миллиарды долларов, которые будущие частные космические авиалинии попытаются освоить на возникающем рынке для ультрабогачей, отмечает CNN Business.

Любопытно, что гораздо более благородным путем пошел Илон Маск, владелец другой американской частной космической компании SpaceX. Он не только пожелал Брэнсону "самого наилучшего", но и обещал лично поучаствовать в воскресном мероприятии. Любопытно, что именно компания Маска добилась наибольшего среди "частников" прогресса в освоении космоса, запустив несколько своих кораблей к Международной космической станции.

Несмотря на все происки конкурентов, в преддверии нынешнего полета Unity с его владельцем и идейным вдохновителем на борту котировки акций Virgin Galactic взлетели почти на 40 процентов. "Когда мы вернемся из космоса, я объявлю кое-что очень захватывающее, чтобы дать возможность большему количеству людей стать космонавтами. Потому что космос принадлежит всем нам", - заинтриговал своих подписчиков в соцсетях Ричард Брэнсон. Ранее миллиардер утверждал, что его в первую очередь интересует не получение прибыли, а создание чего-то, чем он сможет гордиться всю свою жизнь.

Заметим, что вне зависимости от результатов воскресного испытания Virgin Galactic предстоит провести еще как минимум три тестовых полета перед первым коммерческим запуском с туристами на борту. Утверждается, что к настоящему моменту компания собрала уже 600 подтвержденных заказов от потенциальных космических туристов.