В США решили полностью открыть школы благодаря вакцинации подростков

Американские школы должны полностью открыться этой осенью, даже если они не могут соблюдать все рекомендуемые меры безопасности для сдерживания распространения вируса. Такое руководство выпустило агентство СDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний США), сообщает The New York Times.

"Это руководство резко отличается от прежних рекомендаций агентства и является признанием того, что виртуальное обучение нанесло серьезный ущерб многим студентам. Официальные лица заявили, что они уверены, что это правильный подход, даже с учетом распространения очень заразного варианта Delta и того факта, что дети до 12 лет еще не имеют права на вакцинацию", - пишет издание.

Правда, о полной и однозначной отмене ограничений при организации учебы речи не идет - решения о том, когда ужесточать или ослаблять профилактические меры, такие как ношение масок и физическое дистанцирование, будут принимать в зависимости от эпидситуации.

Некоторые эксперты похвалили новые правила за их гибкость, в то время как другие настаивали на более четких рекомендациях или даже меньшем количестве ограничений. Отзывы демонстрируют, насколько спорным был вопрос о закрытии школ с самого начала пандемии, отмечает The New York Times.

Решение FDA о прививках подростков от 12 лет и старше было принято в первых числах мая. Власти США планировали провести массовую вакцинацию школьников до начала учебного года.