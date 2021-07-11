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11.07.2021 09:19
Рубрика: В мире

В Вирджинии удалили статуи генералов-конфедератов

Текст: Максим Макарычев

Статуя генерала Конфедерации Роберта Ли была поднята со своего знаменитого пьедестала в Шарлоттсвилле в субботу и увезена на хранение на один из складов.

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Мероприятие по удалению статуи Ли началось рано утром в субботу. Позже рабочие удалили с пьедестала статую генерала Томаса "Каменная стена" Джексона. Сотни зевак, в основном чернокожих, выстроились вдоль кварталов, окружающих парк, где статуя Ли стояла с 1920-х годов, ликовали и аплодировали, когда ее сняли с пьедестала. Было видно заметное присутствие полиции: улицы были перекрыты для движения автотранспорта забором и тяжелыми грузовиками, сообщает Associated Press. Музыка доносилась по всей прилегающей улице, когда пара музыкантов играла гимны из церкви, расположенной недалеко от статуи Ли.

Удаление исторических памятников последовало за годами раздоров, разногласий в местном сообществе и судебных исков. Долгая, запутанная судебная тяжба в сочетании с изменениями в законе штата, защищающем военные мемориалы, задержало удаление статуй на несколько лет. Субботнее мероприятие началась спустя почти четыре года после того, как на митинге "Объединяйтесь, правые" вспыхнуло насилие. Планы властей города по удалению статуи Ли спровоцировали митинг сторонников белого превосходства в августе 2017 года. Хизер Хейер, участник акции контрпротеста, погибла в результате насилия, которое вызвало общенациональные дебаты в части расового неравенства, еще больше подогретые утверждениями бывшего президента Дональда Трампа о том, что "в насилии виноваты обе стороны". Убийца Хейер, наехавший на нее на грузовике, позже был приговорен к пожизненному заключению.

Мэр Шарлоттсвилля, афроамериканка Никуя Уокер разговаривала с журналистами и наблюдателями, когда подъемный кран приближался к памятнику. По ее словам, статуи будут храниться в безопасном месте, пока городской совет не решит, куда их переместить. Согласно закону штата, город был обязан привлекать стороны, заинтересованные в приобретении статуй, в течение действия периода предложения, который закончился в четверг. На данный момент в мэрию города поступило 10 предложений от лиц и организаций, желающих приобрести памятники. В субботу на акции было несколько противников удаления статуй, включая человека, который перебивал мэра в ходе ее выступления, но не было видимого организованного присутствия протестующих против сноса монументов.

Фото: MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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Сотни статуй Ли, Джексона и других известных фигур Конфедерации существуют по всей территории Соединенных Штатов, десятки из них уже были удалены, в том числе, в Мемфисе, Теннеси, других городах и штатах Америки. Некоторые, как Трамп, видят в них символы истории и южной культуры США. Но для других они служат оскорбительным напоминанием об американской истории рабства и расового угнетения. Take 'Em Down CVille, группа афроамериканцев, которая проводила кампанию против расового неравенства, приветствовала удаление памятников, отмечает ВВС. "Никто не верит, что удаление статуй положит конец превосходству белых, но это важный шаг, который давно просрочен", - говорится в сообщении группы.

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