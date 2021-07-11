Новости

Глава "Северного потока-2": Санкции США навредили Украине 23:58
Италия сравняла счет в финале Евро-2020 против Англии 23:29
В результате ДТП на Кубани погиб взрослый и двое детей 23:22
Англия выигрывает у Италии после первого тайма финала Евро-2020 22:55
Рогозин прокомментировал полет Брэнсона к границе атмосферы с космосом 22:55
ЦИК: На выборах в Молдавии лидирует пропрезидентская партия 22:48
В Вооруженных силах ревакцинацию прошли более 11,6 тыс. человек 22:29
Английские фанаты напали на трех итальянцев рядом с "Уэмбли" 22:15
Путин наградил Харатьяна, Резника и Малахова 22:13
Англия открыла счет в матче с Италией уже на второй минуте 22:04
В Сочи выплатили первые компенсации пострадавшим от удара стихии 21:55
Видео: английские фанаты начали буйствовать до старта финала Евро 21:50
Объявлены стартовые составы Италии и Англии на финал Евро 21:26
Ричард Брэнсон поделился впечатлениями от полета к границе космоса 21:20
Россияне назвали лучшие фильмы и сериалы первого полугодия 21:03
Эпидемиолог рассказал, в чем опасность лямбда-штамма COVID-19 20:48
Российские истребители перехватили самолеты США над Черным морем 20:46
Причиной лесного пожара под Тольятти мог стать поджог 19:56
Джокович выиграл Уимблдон, завоевав 20-й "Шлем" в карьере 19:37
Количество погибших при обрушении дома во Флориде составило 90 человек 18:42
"Я войду в историю": Дэймон отказался от роли в "Аватаре" и бешеных денег 18:32
Названы сроки завершения строительства "Северного потока-2" 18:09
СМИ: УЕФА может увеличить число участников Евро до 32 команд 18:04
Virgin Galactic запустила ракетоплан с владельцем компании на борту 18:00
В России появится новая особая экономическая зона 17:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как коллективный иммунитет скажется на мутациях COVID-19
Как коллективный иммунитет скажется на мутациях COVID-19
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
11.07.2021 22:29
Рубрика: Общество

В Вооруженных силах ревакцинацию прошли более 11,6 тыс. человек

Текст: Юрий Гаврилов

Минобороны РФ в специальном бюллетене на сайте ведомства опубликовало последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах.

Российские истребители перехватили самолеты США над Черным морем

Сообщается, в частности, что за минувшие сутки после лечения выздоровели от коронавируса 90 военнослужащих. А общее количество людей, которые начиная с марта прошлого года избавились от опасной вирусной инфекции, составляет в армии и на флоте 34 877 человек.

Кроме того, более 120,1 тысячи представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после двухнедельного карантина и контрольного тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 1 562 военнослужащих с положительным результатом тестирования на коронавирус находятся под наблюдением врачей. Более тысячи пациентов с новой коронавирусной инфекцией лежат в военных госпиталях. Девять лечатся у гражданских медиков. Еще 502 человека изолированы на дому.

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
Новая разработка оборонщиков РФ повысит эффективность летных испытаний

Сообщается, что у абсолютного большинства болезнь протекает бессимптомно. У двенадцати инфицированных диагностирована средняя тяжесть заболевания. В тяжелом состоянии находятся шесть военнослужащих.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 95 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 246 сотрудников.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся более тысячи человек, 329 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

Минобороны: Выездные комиссии военных вузов будут работать до 20 июля

В бюллетене сказано, что с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали свыше 25,6 тысячи пациентов, более 8 тысяч из которых гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - отметили в ведомстве.

В бюллетене сказано, что к настоящему времени в Вооруженных силах ревакцинацию прошли более 11,6 тысячи человек.

Общество Здоровье Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Видео: английские фанаты начали буйствовать до старта финала Евро
СК начал проверку по факту открытия пассажиром двери самолета в Шереметьево
В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за ливней
В Роспотребнадзоре обозначили "золотой стандарт" вакцинации
Портал госуслуг начал уведомлять россиян о полагающихся им выплатах
Сколько стоит сдать ПЦР-тест на COVID-19 в регионах
Второй иностранный язык в школе станет необязательным