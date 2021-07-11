Верховный суд объяснил, за что привлекать к суду несовершеннолетних велосипедистов

Верховный суд России в свежем обзоре судебной практики сделал разъяснение: велосипедисты-подростки должны сами компенсировать причиненный ими вред, если имеют собственные источники дохода. Но если ребенок сам ничего не зарабатывает, в таких случаях, естественно, счет может быть выставлен его родителям.

В качестве примера Верховный суд разобрал судебный спор в Вологодской области. 14-летний мальчишка катался по проезжей части на велосипеде и столкнулся с джипом. В результате аварии пострадал джип, а виновником ДТП был признан мальчик. Ущерб машине составил 103 тысячи рублей.

Хозяин авто подал иск к родителям подростка, которые не подготовили 14-летнего сына к езде на велосипеде по проезжей части автодороги, а также не обучили Правилам дорожного движения. Действительно, отцы несут ответственность за своих детей. Тем не менее, как пояснил Верховный суд страны, когда человеку больше 14 лет, прежде всего надо поинтересоваться, нет ли у него самостоятельных доходов.

"В случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет нет доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью или в недостающей части его родителями, если они не докажут, что вред возник не по их вине. Обязанность родителей по возмещению вреда, причиненного несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, прекращается по достижении причинившим вред совершеннолетия либо в случаях, когда у него до достижения совершеннолетия появились доходы или иное имущество, достаточные для возмещения вреда, либо когда он до достижения совершеннолетия приобрел дееспособность", говорится в документе.

Поэтому в подобных ситуациях подростков надо в любом случае привлекать к участию в процессе.