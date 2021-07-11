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11.07.2021 00:30
Рубрика: Общество

Вильфанд рассказал, насколько может измениться климат в России

Текст: Ольга Игнатова
Каждое десятилетие климат на планете становится все теплее и теплее. Этот тренд отчётливо заметен и в нашей стране, рассказал в интервью "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Фото: Михаил Синицын/ РГ Фото: Михаил Синицын/ РГ
Фото: Михаил Синицын/ РГ

По его словам, такой тренд виден при осреднениях температуры. "Если сравнить, например, одно десятилетие с другим, то потепление уже заметно. Это подтверждают и наши специалисты Росгидромета, и ученые Всемирной метеорологической организации. И даже уже каждое пятилетие может быть теплее предыдущего. Но пока этот вопрос находится в стадии научных дискуссий. Но внутри десятилетки погоду может быть самой разнообразной - могут быть и холодные годы. И подряд два холодных лета или две холодные зимы. И месяцы могут быть сложными - например, начинаться с жары, потом уходить в резкое похолодание, а затем возвращаться в жару. Но в целом повторяемость теплых периодов сейчас заметно выше", - пояснил учёный.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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По его мнению, если создавать экологически чистые производства, минимизировать вредные выбросы в атмосферу, переходить на "зеленую экономику", тогда повышение температуры на планете не превысит 2 градусов. Но если ничего не делать, тогда температура вырастет сразу на 5 градусов. И вот это уже драматично, считает Вильфанд.

Полностью интервью с Романом Вильфандом читайте в ближайших номерах "Российской газеты".

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