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11.07.2021 06:00
Рубрика: Общество

Вирусы нового поколения смогут имитировать поведение людей

Текст: Татьяна Ткачёва
Эксперты назвали главные киберугрозы, которые таит в себе распространение технологий на базе искусственного интеллекта (ИИ). По их мнению, вирусы нового поколения смогут имитировать поведение людей и вести "разведку" в цифровой среде организаций. Об этом "РГ" рассказали в компании ESET, которая разрабатывает решения в области компьютерной безопасности.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Искусственный интеллект считается ключевым элементом в цифровой трансформации общества. Аналитики прогнозируют рост рынка технологий ИИ в секторе кибербезопасности более чем на 20 процентов в год. Его объем к 2027 году достигнет 46,3 миллиарда долларов.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Национальные стратегии развития ИИ есть у более тридцати стран, в том числе и у России. В 2021-2022 годах правительство РФ выделит на технологии искусственного интеллекта 4,1 миллиарда рублей.

Однако активное их внедрение может создать новую угрозу для информационной безопасности, отметил руководитель направления Threat Intelligence Александр Пирожков. Искусственный интеллект меняет характеристики киберугроз, его системы будут становиться все более уязвимыми. Эксперты выделяют три типа рисков, которые проявятся в ближайшее время.

"Во-первых, - пояснил Пирожков, - вредоносные программы на основе ИИ смогут выдавать себя за доверенных пользователей, изучив нюансы поведения и коммуникации человека в электронной переписке и социальных сетях. То есть вирусы будут воспроизводить стиль письма конкретного пользователя и такие сообщения будет практически невозможно отличить от подлинных".

Вторая угроза ИИ - способность вести зловредные действия в фоновом режиме. Квалифицированные хакеры зачастую по несколько месяцев незаметно присутствуют в целевых средах, карауля момент, когда можно будет обойти традиционные меры безопасности или атаковать конкретных лиц. "Искусственный интеллект, - поясняет Александр Пирожков, - сможет быстро изучать доминирующие каналы связи, порты и протоколы, которые можно использовать, чтобы вписаться в рутинную деятельность компании".

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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И третья угроза - это скорость анализа и принятия решений, которая у ИИ гораздо выше, чем у человека. Искусственный интеллект сможет производить максимально целевые атаки, не тратя время и ресурсы на обработку данных, не имеющих отношения к жертве.

"А поскольку обученная программа умеет понимать контекст, обнаружить атаки под ее управлением станет еще труднее, - продолжает Пирожков. - Пока неясно, как запрограммированная система будет вести себя при изменении контекста. Можно ли ею управлять? Специалисты по информационной безопасности продолжают работать над формами контроля со стороны человека, чтобы все решения, принимаемые ИИ, подлежали аудиту".

Общество СМИ и соцсети Digital Технологии Компании Информационные технологии

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