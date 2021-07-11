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11.07.2021 19:24
Рубрика: Власть

На выборы в Госдуму выдвинуто более 5 тысяч кандидатов

На выборы в Госдуму выдвинуто более 5 тысяч кандидатов
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 154(8505)
Центризбирком на заседании в воскресенье представил последние данные о ходе кампании по выборам депутатов Госдумы восьмого созыва. Также комиссия заверила списки трех парламентских партий.
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Одиннадцать политических сил, чьи списки комиссия уже успела обработать, выдвинули в общей сложности 3187 кандидатов по партийным спискам и 1735 одномандатников. Кроме того, 122 человека намерены побороться за думские мандаты в порядке самовыдвижения. Таким образом, общее количество претендентов по состоянию на воскресенье - 5044 человека.

Четырнадцать партий сдали в ЦИК списки кандидатов в депутаты Госдумы

"Это на сей день, картина будет меняться", - отметила глава ЦИК Элла Памфилова. Она попросила представителей избиркомов на местах оказывать всю необходимую помощь самовыдвиженцам в подготовке документов, поскольку у тех нет таких же ресурсов, как у партийных кандидатов, получить квалифицированную консультацию по таким вопросам. "Надо помогать им и создавать максимально доброжелательные условия для регистрации", - сказала председатель Центризбиркома.

В выходные ЦИК продолжил принимать документы от партий. В субботу их сдали "Зеленая альтернатива" и "Новые люди", в воскресенье - "Яблоко".

В воскресенье Центризбирком заверил списки трех партий - "Единой России", "Справедливой России - За правду" и КПРФ. Ранее эту процедуру прошла ЛДПР. Таким образом, все парламентские партии преодолели этот этап и могут подавать документы на регистрацию в регионах. Ранее Центризбирком заверил списки ЛДПР, "Родины" и федеральную часть списков "Коммунистов России".

Нескольких кандидатов ЦИК исключил из списков за недочеты в документах. Кроме того, из списка "Справедливой России" выбыл недавно умерший актер и режиссер Владимир Меньшов.

Центризбирком уже заверил списки всех парламентских партий

Говоря о процедуре проверки документов, зампред ЦИК Николай Булаев перечислил несколько недочетов, с которыми комиссия сталкивается регулярно. На некоторых заявлениях, к примеру, отсутствуют "живые" подписи кандидатов, кто-то не указал зарубежное имущество, несколько кандидатов "забыли" о наличии детей, а кто-то перепутал номер уголовной статьи, по которой был осужден. На воскресном заседании Центризбирком направил извещения о недочетах партиям "Коммунисты России" (замечания есть к списку одномандатников) и "Новые люди". У них есть время до полуночи 13 июля.

Кстати

Данные об участниках выборов в Госдуму по мере обработки поступают в личные кабинеты пользователей портала госуслуг. К воскресенью в разделе "Мои выборы" были доступны сведения о партиях, чьи списки были заверены ЦИК к этому моменту. Это ЛДПР, "Родина" и "Коммунисты России". На сайте госуслуг и в мобильном приложении можно увидеть поименно всех кандидатов по всем региональным группам. Информация об одномандатниках появится позже, когда партийные кандидаты и самовыдвиженцы подадут документы в окружные избирательные комиссии.

Власть Работа власти Госуправление Госфонды и контрольные органы ЦИК

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