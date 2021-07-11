Жительница Бельгии скончалась, заразившись двумя штаммами COVID-19

Девяностолетняя женщина скончалась в Бельгии после того, как заразилась одновременно двумя вариантами коронавируса - "британским" и "южноафриканским", передает AFP.

Отмечается, что у пациентки не было прививки от COVID-19. Диагностика показала, что женщина была носителем сразу двух штаммов болезни. После госпитализации ее состояние стало быстро ухудшаться, хотя изначально у нее был хороший уровень кислорода, пишет РИА Новости.

Биологи изучили возможности заражения несколькими штаммами вируса SARS-CoV-2 одновременно. Сообщается, что исследование будет представлено в ходе Европейского конгресса клинической микробиологии и инфекционных болезней (ECCMID).