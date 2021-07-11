Правоохранительные органы занялись бывшим владельцем Optima Development Альбертом Худояном вскоре после совершения этой сделки в 2019 году. По состоянию на конец того же года бенефициарами компании-застройщика, согласно проектной декларации, в том числе были владельцы А1 Михаил Фридман и Герман Хан. Сама инвестиционная дочка "Альфа-Групп", по данным СМИ, финансирует строительство ЖК на Ленинградке. Ситуация вокруг этого объекта наделала много шума в прессе.

Пока Альберт Худоян находится под домашним арестом, застройщик ЖК на Ленинградке продолжает продавать квартиры, в том числе по договорам долевого участия. Знают ли покупатели об истории с земельными участками, на которых возводятся дома? Вполне возможно, что нет. Но трудно поверить, что в ситуации с правами на землю не разобрались аналитики компании А1. И потому нельзя не спросить: действительно ли бенефициар проекта сменился в 2019 году или это была бизнес-схема, преследовавшая какие-то иные не совсем ясные цели? Но обо всем по порядку...

Как писали СМИ, в мае Генеральная прокуратура вернула на доследование уголовное дело в отношении трех бывших силовиков, которых обвиняют в злоупотреблении полномочиями в деле против Альберта Худояна. Уволенные генералы Александр Краковский и Александр Бирюков, а также их подчиненный следователь Александр Брянцев якобы пытались свести расследование на нет. Потерпевшей стороной в уголовных делах фактически была компания "Мэнзфилд", интересы которой представляет бизнесмен Сергей Говядин. Его адвокат Артем Трошин сообщил журналистам, что считает решение Генпрокуратуры закономерным.

"Мы уверены, что дело недорасследованно, потому что, по нашему мнению, не выяснены обстоятельства, которые имеют существенное значение. Один из таких моментов - переписка Александра Бирюкова, которая, насколько мне известно, имеется в материалах дела. К нашему удивлению, его собеседник и другие люди, как мы считаем, имевшие отношения ко всем этим обстоятельствам, были допрошены следствием по узкому перечню вопросов либо не были допрошены вообще", - сказал Артем Трошин представителям прессы.

Следователи обнаружили с 30 сентября по 14 октября 2019 года переписку в мессенджере WhatsApp с человеком, который был записан как Хан Герман Борисович. Можно предположить, что правоохранительным органам будет несложно установить, действительно ли номер собеседника принадлежит одному из акционеров "Альфа-Групп". 14 октября 2019 года, судя по содержанию переписки, один из обвиняемых мог провести одну из встреч со своим собеседником. И именно в этот день подчиненный Бирюкова следователь Александр Брянцев подписал постановление о снятии ареста со спорных земельных участков, на которых ведется строительство ЖК "Прайм Парк". Случайность или совпадение - мы не знаем.

Были ли признаки какого-либо корыстного сговора? В постановлении замгенпрокурора Разинкина дословно указано: "Предъявленное Бирюкову, Краковскому и Брянцеву обвинение не отвечает требованиям ст. 7, 73 и 171 УПК РФ, а выводы следствия о виновности указанных лиц противоречат фактически установленным обстоятельствам и основаны исключительно на предположениях".

Но есть и еще одна важная деталь - среди материалов следствия имеются данные полиграфа. Опрос с "детектором лжи" проводили сотрудники Управления проверок ГУСБ МВД России, которые пришли к следующим выводам, цитируем: "Уровень зафиксированных психофизиологических реакций Бирюкова А.А. указывает, что он давал указания своим подчиненным о подготовке документов в пользу обвиняемого Худояна А.А.; получал материальное вознаграждение за подготовку документов в пользу Худояна А.А.".

О полиграфе говорится и в прокурорском постановлении. Но, согласно ему, с одной стороны, результаты исследования на полиграфе вообще не могут считаться доказательствами, с другой - в ходе следствия результаты полиграфа могут использоваться "для проверки следственных версий".

Что касается возможных корыстных мотивов, то они не всегда выражаются в денежном эквиваленте - взятку могут принять и в качестве той или иной услуги, в том числе для родственников и друзей. Однако следствию виднее, как на самом деле обстояли дела в этой ситуации.

Отдельного рассмотрения заслуживает и вопрос о снятии ареста с земельных участков под строительство ЖК "Прайм Парк". Альберт Худоян, как писали СМИ, был задержан по обвинению в мошенничестве летом 2019 года. При этом с конца марта того же года финансовым инвестором ЖК стала компания А1. Примерно через полтора месяца после этого (с 17 мая 2019 г.), по версии следствия, граждане Израиля Хан Г.Б. и Фридман М.М. стали бенефициарами компании "Адвентура Капитал Инк" (Ангилья). Именно эта компания является одним из учредителей ООО "Специализированный застройщик "Прайм Парк". Ранее владельцем Adventura Capital Inc. был Альберт Худоян.

У журналистов возникло немало вопросов. Если все так, то в чьих интересах осенью 2019 года Краковский, Бирюков и Брянцев могли снять арест с прав на земельные участки? В каких целях Альберт Худоян продал иностранные компании?

Ранее Сергей Говядин, как писали СМИ, сообщил, что незадолго до того, как Бирюков и Краковский забрали дело против Худояна из производства ГСУ ГУ МВД России по Москве, к нему обратился некий Ашот. Как сообщают СМИ, он предложил Говядину отказаться от претензий к бывшему партнеру в обмен на компенсацию в 5 млн долларов (при том, что сумма ущерба по уголовному делу оценивается в сумму не менее 4,2 млрд руб.) По словам бизнесмена, собеседник сообщил, что в случае отказа дело девелопера будет развалено. Личность Ашота следователи так и не установили.

Есть в этом деле и еще один важный момент, на который обращают внимание журналисты. Из показаний следует, что Геннадий Удунян - бывший следователь, в свое время работал вместе с Александром Брянцевым. В августе 2011 года Удунян попал под внимание прессы после того, как пришел с обысками в офис одного из московских предпринимателей. Эта история имела широкую огласку, прокуратура пришла к выводу об отсутствии у следователя оснований для проведения обыска, и все изъятое вернули законным владельцам. Старшему лейтенанту юстиции Геннадию Удуняну начальство устроило внеочередную аттестацию, которую он не прошел, и был уволен из правоохранительных органов. И теперь уже в новом качестве он засветился в истории вокруг ЖК "Прайм Парк".

Потерпевшей стороной в уголовных делах фактически была компания "Мэнзфилд", интересы которой представляет бизнесмен Сергей Говядин

"Когда началась история с генералами, Сергею Говядину предлагали встретиться с Удуняном под угрозой каких-то негативных последствий для уголовного дела. Высказывалось мнение, что он чуть ли не координировал ход расследования. По этим вопросам его допросили весьма поверхностно", - комментирует в СМИ Артем Трошин. По словам адвоката, в деле против Краковского, Бирюкова и Брянцева есть и другие весьма странные совпадения. При этом, как отмечает Трошин, показания представителей компании А1, которая курирует проект ЖК "Прайм Парк" с марта 2019 года, в деле отсутствуют.

Следствию предстоит еще немало работы, чтобы расставить точки в этом непростом деле. Снятие ареста с земельных участков под строительство ЖК на Ленинградском проспекте очевидно сыграло в пользу Альберта Худояна и компании А1, поскольку девелопер фактически не мог заключать договоры долевого участия с покупателями квартир, а теперь продолжает привлекать дольщиков несмотря на наличие вокруг него неоднозначной ситуации.