12,5 млн родителей получили уведомление о выплатах на школьников

Порталом госуслуг разосланы уведомления 12,5 млн родителям, имеющим право на получение выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей школьного возраста. Уведомления получили граждане, которые ранее использовали сервисы портала, сообщает Минцифры.

Уведомления, направленные в личные кабинеты, содержали ссылку на уже предзаполненное заявление. Пользователю оставалось проверить корректность введенных данных и подтвердить отправку заявления в ПФР. На 8.00 12 июля более 2,5 млн родителей подтвердили отправку заявлений на более чем 3,5 млн детей. В случае если пользователь не получил уведомление и не отправлял ранее заявления через портал - он сможет самостоятельно заполнить заявление на портале госуслуг начиная с 15 июля.

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев рассказал о новых технологиях портала Госуслуги.