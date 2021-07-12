Акции Virgin Galactic упали на фоне дополнительного размещения

В понедельник, после успешного полета владельца Virgin Galactic к границам космоса, акции компании устремились вверх на Нью-Йоркской фондовой бирже, однако вскоре потеряли больше, чем успели набрать.

Накануне миллиардер Ричард Брэнсон, владеющий Virgin Galactic, совершил полет к границам космоса на корабле Unity 22. С ним были еще три человека, что является полной загрузкой корабля, который планируется использовать в туристических целях.

Утром в понедельник на NYSE акции Virgin Galactic на фоне успешного полета выросли почти на 10%, и торговались по 54 доллара. Однако вскоре компания объявила о намерении продать дополнительные акции на 500 миллионов долларов, и они упали в цене.

Как передает агентство "Прайм", к 17:07 мск акции Virgin Galactic упали на 13% и торгуются на уровне 42,59 доллара.