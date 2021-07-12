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12.07.2021 19:34
Рубрика: Экономика

Акции Virgin Galactic упали на фоне дополнительного размещения

Текст: Евгения Думанская
Фото: AP Photo / Richard Drew Фото: AP Photo / Richard Drew
Фото: AP Photo / Richard Drew

В понедельник, после успешного полета владельца Virgin Galactic к границам космоса, акции компании устремились вверх на Нью-Йоркской фондовой бирже, однако вскоре потеряли больше, чем успели набрать.
Virgin Galactic запустила ракетоплан с владельцем компании на борту

Накануне миллиардер Ричард Брэнсон, владеющий Virgin Galactic, совершил полет к границам космоса на корабле Unity 22. С ним были еще три человека, что является полной загрузкой корабля, который планируется использовать в туристических целях.

Утром в понедельник на NYSE акции Virgin Galactic на фоне успешного полета выросли почти на 10%, и торговались по 54 доллара. Однако вскоре компания объявила о намерении продать дополнительные акции на 500 миллионов долларов, и они упали в цене.

Как передает агентство "Прайм", к 17:07 мск акции Virgin Galactic упали на 13% и торгуются на уровне 42,59 доллара.

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