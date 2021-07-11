Чарльз Брэнсон поделился впечатлениями от полета к границе космоса

Astronaut Richard Branson and crew landed safely after historic space travel! pic.twitter.com/ySBDhunAwH — Zaid Sabah (@ZaidSabah) July 11, 2021

Чарльз Брэнсон, владелец компании Virgin Galactic, успешно совершивший вместе с командой из пяти человек 11 июля экспериментальный полет на высоту около 90 километров (к линии Кармана, считающейся границей стратосферы Земли и космоса) на борту аппарата Unity-22, оказался под огромным впечатлением от пережитого.

"Я мечтал о полете в космос с детства, но, честно говоря, ничто не может тебя в полной мере подготовить к тому виду, который открывается на Землю из космоса (технически непосредственно до космоса Брэнсон не долетел - прим. "РГ"). Это было нечто магическое", - сказал Брэнсон журналистам по возвращении.

70-летний миллиардер и его команда пробыли в полете в общей сложности около часа. Сначала самолет Eve поднялся на высоту 15 километров, после чего с самолета стартовал космический аппарат. После нескольких минут пребывания на высоте около 90 километров, челнок начал снижение и приземлился на космодром "Америка" в США.

В состав экипажа помимо Брэнсона вошли пилоты- испытатели Дэйв Макай и Майкл Мазуччи, ответственная за исследования в Virgin Galactic Сириша Бандла, ведущий инженер компании Колин Беннет и глава программы подготовки астронавтов Бет Мозес.

Глава космической компании SpaceX и производителя электромобилей Tesla Илон Маск и основатель компаний Amazon и Blue Origin Джефф Безос поздравили Ричарда Брэнсона с успешным полетом к границе космоса.