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11.07.2021 18:49
Рубрика: Общество

Космолет Брэнсона достиг границы космоса и вернулся на Землю

Текст: Константин Волков
Космолет Unity-22 компании Virgin Galactic с 70-летним миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту достиг линии Кармана - границы земной атмосферы и космоса на высоте около 100 километров, и пробыв там несколько минут, приземлился в космопорте Америка. Об этом заявила ведущая прямой трансляции полета на сайте Virgin Galactic.

Космолет отделился от самолета-носителя Eve на высоте 15 километров, после чего включил собственный реактивный двигатель.

В космосе аппарат пробыл несколько минут, после чего начал спуск обратно на Землю.

Вместе с Брэнсоном в космолете находились пять человек - пилоты-испытатели Дэйв Макай и Майкл Мазуччи, ответственная за исследования Сириша Бандла, ведущий инженер компании Колин Беннет и глава программы подготовки астронавтов Бет Мозес.

На 20 июля назначен полет конкурента Брэнсона - владельца компании Blue Origin Джеффа Безоса на корабле New Shepard.

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