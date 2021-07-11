Космолет Брэнсона достиг границы космоса и вернулся на Землю

Astronaut Richard Branson and crew landed safely after historic space travel! pic.twitter.com/ySBDhunAwH — Zaid Sabah (@ZaidSabah) July 11, 2021

Космолет отделился от самолета-носителя Eve на высоте 15 километров, после чего включил собственный реактивный двигатель.

В космосе аппарат пробыл несколько минут, после чего начал спуск обратно на Землю.

BREAKING: "TOUCH DOWN."



Billionaire Richard Branson applauds as his Virgin Galactic spaceship lands back on Earth following historic commercial flight to edge of space. https://t.co/JNP6xThKpe pic.twitter.com/LEHM6NOJjo — ABC News (@ABC) July 11, 2021

Вместе с Брэнсоном в космолете находились пять человек - пилоты-испытатели Дэйв Макай и Майкл Мазуччи, ответственная за исследования Сириша Бандла, ведущий инженер компании Колин Беннет и глава программы подготовки астронавтов Бет Мозес.

На 20 июля назначен полет конкурента Брэнсона - владельца компании Blue Origin Джеффа Безоса на корабле New Shepard.