Apple обновит дизайн iPad Mini

Компания Apple планирует обновить дизайн iPad Mini. Об этом сообщает редактор Bloomberg Марк Гурман.

По его словам, iPad Mini 6 будет очень похож на текущее поколение планшетов "яблочной" компании - устройство лишится кнопки домой и получит тонкие рамки вокруг дисплея. Порт Lightning заменят на USB Type C - как в старших моделях iPad.

Сканер отпечатков пальцев "переедет" на кнопку включения - как в iPad Air. Но устройство оснастят процессором типа Apple A - чип M1 останется "эксклюзивом" iPad Pro.