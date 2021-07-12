Ассоциация юристов назвала вузы, где лучше готовят правоведов

Как рассказал "РГ" председатель правления Экспертного центра Ассоциации юристов России, зампред правления АЮР Жунус Джакупов, благодаря общественной аккредитации удалось в целом повысить качество юридического образования. Свидетельства от АЮР служат рекомендацией профессионального сообщества и абитуриентам, и работодателям.
Он отметил, что ассоциация несколько лет назад перешла на аккредитацию образовательных программ. В одном вузе может быть одна или несколько программ подготовки, получивших знак качества от АЮР. Где-то хорошо готовят бакалавров, где-то плюс к этому неплохая магистратура. Есть аккредитованные аспирантуры. Некоторые вузы готовят специалистов, то есть обучают по старым добрым правилам. Аккредитационную экспертизу программы проводит комиссия в составе трех экспертов АЮР. Требования к экспертам высокие: они обязательно должны иметь стаж работы в сфере юридического образования не менее пяти лет, ученые степени, звания. Кроме того, все они прошли обучение в Экспертном центре АЮР.
"В целом сама экспертная процедура помогает вузам посмотреть на учебный и научный процесс с другой стороны, оценить образовательную программу не только с точки зрения соответствия образовательным стандартам, но и со стороны профессионального юридического сообщества - представителей работодателей регионального и федерального уровней", - говорит Жунус Джакупов.
По его словам, отмечается системная тенденция в вовлечении обучающихся и преподавателей в работу по оказанию бесплатной юридической помощи в рамках юридической клиники. Иными словами, студенты получают возможность совмещать и учебу, и помощь неимущим гражданам. За качеством работы в юридических клиниках серьезно следят, и если студент где-то ошибется, его поправит преподаватель, человек с ученой степенью. При этом студенты получают бесценный опыт.