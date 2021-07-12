Ассоциация юристов назвала вузы, где лучше готовят правоведов

Ассоциация юристов России аккредитовала около четырех сотен образовательных программ в 77 вузах. Речь об общественной аккредитации: данные вузы получили признание профессионального сообщества, что на их кафедрах умеют готовить настоящих юристов.

Как рассказал "РГ" председатель правления Экспертного центра Ассоциации юристов России, зампред правления АЮР Жунус Джакупов, благодаря общественной аккредитации удалось в целом повысить качество юридического образования. Свидетельства от АЮР служат рекомендацией профессионального сообщества и абитуриентам, и работодателям.

Он отметил, что ассоциация несколько лет назад перешла на аккредитацию образовательных программ. В одном вузе может быть одна или несколько программ подготовки, получивших знак качества от АЮР. Где-то хорошо готовят бакалавров, где-то плюс к этому неплохая магистратура. Есть аккредитованные аспирантуры. Некоторые вузы готовят специалистов, то есть обучают по старым добрым правилам. Аккредитационную экспертизу программы проводит комиссия в составе трех экспертов АЮР. Требования к экспертам высокие: они обязательно должны иметь стаж работы в сфере юридического образования не менее пяти лет, ученые степени, звания. Кроме того, все они прошли обучение в Экспертном центре АЮР.

"В целом сама экспертная процедура помогает вузам посмотреть на учебный и научный процесс с другой стороны, оценить образовательную программу не только с точки зрения соответствия образовательным стандартам, но и со стороны профессионального юридического сообщества - представителей работодателей регионального и федерального уровней", - говорит Жунус Джакупов.

По его словам, отмечается системная тенденция в вовлечении обучающихся и преподавателей в работу по оказанию бесплатной юридической помощи в рамках юридической клиники. Иными словами, студенты получают возможность совмещать и учебу, и помощь неимущим гражданам. За качеством работы в юридических клиниках серьезно следят, и если студент где-то ошибется, его поправит преподаватель, человек с ученой степенью. При этом студенты получают бесценный опыт.