Более 860 тыс. военнослужащих повторно привьют от COVID-19 до конца года

Более 11,5 тыс. военнослужащих ревакцинировано отечественным препаратом против коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.

Там напомнили, что в повторной иммунизации, которая стартовала в Вооруженных силах с 1 июля текущего года, участвуют военнослужащие, члены их семей, федеральные государственные гражданские служащие, гражданский персонал армии и флота, а также военные пенсионеры.

"Ревакцинация проводится в военно-медицинских организациях Минобороны России, а также в воинских частях, в том числе в отдаленных гарнизонах силами выездных мобильных прививочных бригад", - отметили в ведомстве.

И добавили, что всего до конца года планируется повторно привить свыше 860 тыс. военнослужащих.

"Ревакцинации против новой коронавирусной инфекции подлежат военнослужащие всех категорий уже получившие полный курс вакцинации до 1 января 2021 года", - проинформировали в Минобороны.