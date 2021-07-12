Более 860 тысяч военных повторно привьют от COVID-19 до конца года

Более 11,5 тысячи военнослужащих ревакцинировано от коронавируса. Об этом 12 июля сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве напомнили, что в повторной иммунизации, которая стартовала в Вооруженных силах с 1 июля текущего года, участвуют военнослужащие, члены их семей, федеральные государственные гражданские служащие, гражданский персонал армии и флота, а также военные пенсионеры.

"Ревакцинация проводится в военно-медицинских организациях Минобороны России, а также в воинских частях, в том числе в отдаленных гарнизонах силами выездных мобильных прививочных бригад", - отметили в Минобороны. И добавили, что всего до конца нынешнего года планируется повторно привить свыше 860 тысяч военных.

"Ревакцинации против новой коронавирусной инфекции подлежат военнослужащие всех категорий, уже получившие полный курс вакцинации до 1 января 2021 года", - проинформировали в военном ведомстве.