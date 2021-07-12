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12.07.2021 05:00
Рубрика: Экономика

Борис Титов - о том, как бороться с ростом цен

Текст: Борис Титов (уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей)
Росстат объявил, что инфляция в стране за июнь выросла до 6,3%. В мае было 6%. И то, и другое - выше таргета. Банк России с инфляцией борется, как может. Ключевую ставку уже подняли с 4,25% до 5,5%, и это еще не конец.
Фото: Владимир Гердо/ ТАСС Фото: Владимир Гердо/ ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ ТАСС

Но вот парадокс, ставку повысили, а инфляция продолжает расти. В чем же дело? Причин две.

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Первое. Инфляция у нас повышается, в основном, из-за роста мировых цен - на продовольствие, металлы, топливо. И импорт становится дороже, и наши собственные производители и продавцы подгоняют цены под мировую конъюнктуру. А те растут во многом вследствие мягкой денежно-кредитной политики (ДКП), которую последние годы демонстрировали Федеральная резервная система США, Европейский центральный банк, и т.д. Попросту говоря, западные регуляторы насыщали свои экономики деньгами. Мы, как известно, мягкую денежную политику не вводили, соответственно, и бонусов от ее применения не получали. А вот побочных эффектов от мягкой ДКП других стран хлебнули сполна. У них теперь экономический рост плюс инфляция - а у нас просто инфляция.

И это не инфляция спроса, про которую говорит Банк России. Как раз спрос-то у нас падает. По данным СберИндекса, за июнь расходы населения выросли на 5,5% по сравнению с допандемическими показателями. Но цены за это время выросли на 8,5%! То есть фактический спрос населения на 3% сократился. А если мы хотим поднимать экономику - без роста спроса не обойтись. Но повышение ключевой ставки бьет по нему, нравится это кому-то или нет.

Вторая причина. Политика Банка России действует с лагом в 3-6 кварталов. И это факт. Даже если повышение ставки и сдержит инфляцию (ценой еще большего подавления спроса), эффект от этого мы увидим лишь через год. А будет это вообще актуально через год? Никто не знает…

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Так что же делать? Как бороться с ростом цен?

Не отрицаем, что нынешнее повышение ставки (до 5,5%) на первый взгляд выглядит вполне оправданно. Все-таки выросли инфляционные ожидания, просел рубль и т.д. Да и доходность наших ОФЗ еще полгода назад была неадекватно мала.

Но если повышать ставку и дальше, все закончится дорогими кредитами, еще большими банкротствами в корпоративном секторе и окончательно задавленным спросом населения. Не лучший способ восстановить экономику после кризиса (или во время кризиса, вдруг коронавирус с нами еще на долгие месяцы?).

Повышение ставки предполагает удар по тем, кто пострадал в кризис больше остальных. И вообще, ставка - это невероятной силы инструмент. Она влияет на очень многие составные части экономики. Ее рост - это возврат депозитов в банки. И удар по фондовому рынку. То есть - прощай тема с новыми IPO.

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Хорошо. Забываем про IPO. А как тогда привлекать деньги в бизнес? Ах да, через займы. Через облигации. Но подъем ставки и здесь крайне затрудняет работу. Облигации становятся неподъёмными по стоимости обслуживания. Ипотека также дорожает. А значит, количество новых объектов недвижимости будет сокращаться.

Итог один - ресурсы становятся дороже. Экономический рост замедляется. Может, с дальнейшим подъемом ставки нашему ЦБ стоит притормозить? Есть ведь и другой способ борьбы с инфляцией, который не бьет по спросу и улучшает положение населения.

Это укрепление курса рубля. Оно работает не только на удешевление импорта, но и в обратную сторону: укрепление рубля (или его стабильный курс) приводит к тому, что импортеры медленнее повышают цены, и инфляция замедляется. По различным (в том числе и опубликованным самим Банком России) научным исследованиям, эффект переноса курса на инфляцию варьируется от 0,05 до 0,18. Это обозначает, что если рубль, например, обесценится (или укрепится) на 10%, цены в России от этого вырастут (или, соответственно, упадут) на 0,5-1,8%.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Причем основная часть этого эффекта переноса срабатывает гораздо быстрее- всего за 3 месяца. А не за год-полтора, как с ключевой ставкой.

Сейчас нефть стоит в районе $74 за баррель и, вероятно, будет расти и дальше. Из-за дорогой нефти Минфин в рамках бюджетного правила ежедневно покупает валюту более, чем на 10 млрд рублей, чем обесценивает курс отечественной валюты.

А что, если на время отступить от бюджетного правила? Нефть дорогая, с геополитикой все стабильно, так что рубль будет иметь все шансы укрепиться к доллару вплоть до 69. Увы, пока что Банк России и Минфин идут ровно в другом направлении, в следующем месяце покупки валюты только вырастут.

Ситуация парадоксальная. Подъем ставки одновременно с большими объёмами скупки долларов - это эффект "лебеди, рака и щуки".

А что тогда будет с наполняемостью бюджета? Ну давайте тогда определимся, что для нас важнее. Гробить экономический рост, только-только зарождающийся? Или ненадолго уменьшить доходную часть бюджета? На наш взгляд, экономический рост и вытекающий из него рост доходов населения предпочтительнее.

Экономика Товары и цены

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