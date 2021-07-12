Британские эксперты назвали ранние симптомы рака желудка

По данным британской организации Cancer Research UK, есть несколько симптомов, которые могут позволить распознать рак желудка на ранней стадии. Как отметили медики, эта болезнь чаще всего встречается в старшем возрасте - половина случаев приходится на пациентов старше 75 лет.

Чаще всего больные жалуются на дисфагию - это затруднения при глотании. Может быть жжение, боль при глотании.

Также тревогу должно вызвать ощущение, будто пища "застревает" где-то в горле или в области груди. Еще один симптом - затяжное расстройство желудка. Если оно продолжается более трех недель, эксперты советуют немедленно обратиться к врачу, передает "Daily Express".

Специалисты добавили, что все эти симптомы могут быть проявлением и других заболеваний, однако рекомендовали выяснить их истинную причину с помощью обследования.