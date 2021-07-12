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12.07.2021 23:26
Рубрика: Общество

Британские эксперты назвали ранние симптомы рака желудка

Текст: Евгения Думанская
Фото: Stock Фото: Stock
Фото: Stock

По данным британской организации Cancer Research UK, есть несколько симптомов, которые могут позволить распознать рак желудка на ранней стадии. Как отметили медики, эта болезнь чаще всего встречается в старшем возрасте - половина случаев приходится на пациентов старше 75 лет.

Фото: iStock
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Чаще всего больные жалуются на дисфагию - это затруднения при глотании. Может быть жжение, боль при глотании.

Также тревогу должно вызвать ощущение, будто пища "застревает" где-то в горле или в области груди. Еще один симптом - затяжное расстройство желудка. Если оно продолжается более трех недель, эксперты советуют немедленно обратиться к врачу, передает "Daily Express".

Специалисты добавили, что все эти симптомы могут быть проявлением и других заболеваний, однако рекомендовали выяснить их истинную причину с помощью обследования.

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