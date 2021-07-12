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12.07.2021 23:04
Рубрика: Экономика

Цены на кофе бьют рекорды из-за засухи в Бразилии

Текст: Евгения Думанская
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В этом году, как ожидают эксперты, мировое потребление кофе сорта арабика превысит производство, поскольку Бразилия столкнулась с крупнейшим за несколько десятилетий падением производства из-за засухи. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Фото: Юань Чэнь/ для China Daily
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Контракты на поставку арабики на нью-йоркской бирже за последние три месяца подорожали на 18% - фунт кофе стоит 1,51 доллара. Цены достигли максимума с 2016 года. Арабика составляет 75% от всего производства кофе в мире, это основной сорт Бразилии.

Сорт робуста в Лондоне тоже существенно прибавил в цене - рост составил 30% за три месяца, он продается по 1749 за метрическую тонну.

Как отмечается издание, сейчас бразильские производители готовятся к одному из самых серьезных падений производства за последние 20 лет. По оценке Минсельхоза США, урожай арабики окажется примерно на 15 миллионов стандартных мешков меньше, чем в 2020 году. Прошлый год ознаменовался рекордными сборами, в этом ожидалось снижение. Ситуацию сильно усугубила засуха в Бразилии.

Влияние на цены оказали протесты в Колумбии - эта страна тоже является крупным поставщиком, и возросшая стоимость морских перевозок. Эксперты полагают, что потребители вскоре могут заметить рост цен на кофе в рознице.

Экономика Товары и цены В мире Южная Америка Бразилия

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