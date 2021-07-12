Чему будут учить в школе с 1 сентября 2022 года

Министерство просвещения утвердило новые Федеральные государственные образовательные стандарты для начальных и средних классов. В силу они вступят 1 сентября 2022 года. Пожалуй, для российской системы образования это один из самых главных документов. Здесь четко, гораздо четче, чем в прошлой версии, прописано, что должны знать и уметь дети после 4-го и после 9-го класса. На основе этих стандартов будут разрабатываться конкретные программы для школ и учебные планы, будут писаться учебники и составляться задания ЕГЭ.

ФГОСы утверждены приказами минпросвещения - это достаточно "увесистые" файлы, а если распечатать - две пачки в 60 и 126 страниц. И хотя у родителей и учителей есть в запасе год, чтобы досконально изучить все прописанные нормы, расскажем о самом интересном уже сейчас.

Как уже писала "РГ" ("Айн? Ту? Один!", 7.07.2021), несмотря на то, что новые стандарты начнут действовать с сентября следующего года, школы уже в этом году могут вносить изменения в действующие программы - по желанию родителей. Так, например, через год у пятиклассников необязательным станет изучение второго иностранного языка. Но и в этом году, по заявлению родителей, пятиклассники могут даже и не начинать его учить. Правда, учителя и директора школ опасаются - не посыплются ли за это "копья", не будет ли это нарушением ФГОСов? Разбираемся с директором московской школы N 1679 Павлом Северинцем.

- По сути, кроме языковых спецшкол, а у нас в стране их не так много, второй язык в средней школе был профанацией. Это надо признать, - говорит Павел Александрович.- Его либо не было совсем, либо он занимал немного времени в жизни ребят. Мы в школе решили сохранить возможность изучения второго языка, в частности китайского, по выбору семьи.

Дело в том, что количество уроков и срок изучения любого предмета во ФГОСах не регламентирован. Если пятиклассники по решению родителей школы не начнут его изучать в этом году - нарушения не будет. Важно, чтобы дети не потеряли возможность его изучать, а родители не жаловались, что у них забрали эту возможность. Для директора самое важное - грамотно составить учебный план, чтобы довольны остались и родители, и ученики, и учителя.

В целом сильно менять привычный ход работы, по словам Павла Северинца, не придется. Новые стандарты, как говорит директор, - это лишь уточнения и актуализация предыдущих версий.

- Важно, что в новой версии уточнили требования к результатам обучения, - отметил Северинец. - До этого все было очень расплывчато. Многие учителя, да и администрация часто терялись. Не видели маяков. Также уточнены позиции по электронным образовательным ресурсам, дистанционному обучению: пандемия внесла свои корректировки. Кроме того, обязательной станет Программа воспитательной работы с перечнем мероприятий. Это важно: воспитание никогда не уходило из школы, это часть работы всего коллектива.

Еще одна интересная история: теперь уже в начальных классах малышей будут учить обращаться с деньгами. Как? Появится новый предмет? В минпросвещения успокоили: новых предметов не будет - нагрузка на школьников не повысится. А вот новые "модули" внутри некоторых "старых" предметов появятся.

- Новые образовательные стандарты дают возможность школьникам получать самые актуальные и востребованные навыки и знания, в том числе и знания финансовой грамотности, - отметили в ведомстве. - Теперь это закреплено на уровне ФГОСов как в начальной, так и средней школе в числе обязательных навыков, которые школьники получают по итогам освоения программы.

В началке эти навыки ребята будут изучать в рамках предметов "Окружающий мир" и "Математика". Например, в результатах обучения по предмету "Математика" для начальной школы прописано "использование начальных математических знаний при решении учебных и практических задач и в повседневных ситуациях для описания... явлений... в том числе в сфере личных и семейных финансов". А в "окружайке" другой аспект: защита личной информации, в том числе финансовой - в реальности и в вирутальном пространстве.

Новых предметов не будет, нагрузка на школьников не вырастет. О финансах и кибербезопасности они узнают из курсов математики, географии, информатики

В основной школе, с 5-го класса, ребята начнут узнавать вопросы финансов более глубоко: им расскажут о том, как защитить накопления от мошенников, как рационально использовать средства. И все это тоже будет органично включено в несколько предметов: "Обществознание", "Информатика", "География" и другие.

- Если школа готова, имеет базу и специалистов, то надо вводить изучение и финансовой грамотности, и кибербезопасности, и программирования. Это полезно и востребовано в современном мире, - считает Павел Северинец.

Мнение

Александр Адамский, ректор Института проблем образовательной политики "Эврика":

- Утвержденные документы - это все же не полностью новые стандарты, а то, что можно назвать ФГОС 2.0, то есть дополнение к действующим стандартам. Думаю, что серьезного влияния на образование это иметь не будет, хотя декларации там довольно современные. Вообще, на мой взгляд, сам принцип ФГОСов как регулятора исключительно учебного материала устарел. Стандарты нужно принципиально "пересобрать", включив в них прежде всего финансово-организационные механизмы, упорядочив и нормировав источники финансирования, ликвидировать финансовое неравенство школ в разных регионах и заложить принципы оплаты труда, самостоятельности школ, принципы аттестации учителей. Это должен быть стандарт ресурсов, а не стандарт контроля, как сейчас.