Число жертв обрушения дома во Флориде увеличилось до 94

Число жертв обрушения многоквартирного дома во Флориде достигло 94 человек. Как проинформировала глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава, из-под завалов в Серфсайде извлекли тела четверых погибших. По ее словам, судьба еще 22 человек остается неизвестной. Бригады спасателей продолжают свою работу.

По словам начальника пожарной охраны Майами-Дейд Алана Комински, операция по разбору завалов займет несколько недель, при этом он отказался назвать точные сроки. "Мы делаем все, что можем", - подчеркнул он.

Жилой дом в Серфсайде обрушился в ночь на 24 июня. В первый день из-под завалов удалось извлечь 37 человек, однако затем выживших не находили. На данный момент, как отмечает ktvu.com, опознаны 83 погибших.