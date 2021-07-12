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12.07.2021 18:28
Рубрика: Власть

ЦИК: Истекает срок подачи документов для кандидатов-самовыдвиженцев

Текст: Галина Мисливская

Те, кто намерен побороться за мандаты депутатов Госдумы в порядке самовыдвижения, должны поторопиться - срок подачи документов истекает, напомнил зампред ЦИК Николай Булаев.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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"Сегодня в 24:00 заканчивается срок представления документов кандидатами-самовыдвиженцами на выборах депутатов Государственной Думы", - напомнил он в понедельник на заседании комиссии.

Накануне глава ЦИК Элла Памфилова привела статистику, согласно которой, в окружные избирательные комиссии на 11 июля было подано 122 уведомления от кандидатов-самовыдвиженцев. Все, кто представил документы, отвечающие требованиям закона о выборах депутатов Госдумы, смогут открыть избирательные счета и начать сбор подписей.

Для регистрации кандидатам-самовыдвиженцам необходимо собрать подписи в свою поддержку не менее 3% от числа избирателей, проживающих в данном округе. Если в нем зарегистрировано менее 100 тысяч человек, обладающих активным избирательным правом, то минимум три тысячи подписей.

На сбор подписей у кандидатов есть время до 4 августа, потом они обязаны представить подписные листы в окружные избирательные комиссии. Там их проверят и в течение 10 дней примут решение о регистрации.

Напомним, выборы депутатов Госдумы проходят по смешанной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам. Голосование на выборах восьмого созыва нижней палаты российского парламента пройдет 17-19 сентября. Одновременно состоятся прямые выборы глав девяти субъектов Федерации (еще троих изберут через местный парламент) и депутатов заксобраний 39 регионов.

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