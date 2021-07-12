Депутаты устроили драку в парламенте Грузии

Депутаты грузинского парламента устроили потасовку прямо в зале заседаний. Конфликт произошел между представителями оппозиции и правящей в стране партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" из-за того, что ранее в здание отказались пускать журналистов.

Охране удалось разнять драчунов, пострадала только их одежда.

Депутаты-оппозиционеры потребовали предоставить представителям ряда СМИ слово. Журналисты же требуют отставки кабинета министров и призвать к проведению досрочных парламентских выборов. Их недовольство было вызвано смертью оператора телеканала "ТВ Пирвели", пострадавшего во время недавних беспорядков в Тбилиси.