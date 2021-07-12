Джабаров о Зеленском: Он просто неадекватен

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предположил, что у президента Украины Владимира Зеленского "с головой не все в порядке". Так российский сенатор прокомментировал слова главы украинского государства, что газопровод "Северный поток-2" нужно обсуждать в нормандском формате, так как он несет угрозу безопасности Украины.

"При чем тут коммерческий проект России с Германией и нормандский формат? Что теперь, надо обсуждать в нормандском формате все подряд, все, что происходит в мире?" - заявил Джабаров РИА Новости.

По мнению сенатора, после таких заявлений Берлин перестанет иметь дело с Киевом. "Я думаю, Германия откажется с Зеленским иметь любое дело, потому что он просто неадекватен", - сказал зампред комитета СФ.