Экономист назвал сумму, которую следует хранить дома

Оптимальный размер домашней "заначки" должен составлять годовую сумму расходов домохозяйства или годовой доход всех членов семьи. Об этом агентству "Прайм" рассказал эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

По его словам, в период пандемии объем сбережений может уменьшиться.

"Разумеется, в пандемию и период после серьезных потрясений довольно сложно скопить такую сумму, поэтому вполне достаточным будет и доходная-расходная часть за 3-6 месяцев", - уточнил специалист.

Переславский рекомендовал хранить деньги в разных валютах с большей частью рублей. Кроме того, на каждые отложенные 100 рублей можно покупать один евро и один доллар. Таким образом, сбережения будут защищены от девальвации и частично от инфляции, пояснил эксперт.