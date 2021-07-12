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12.07.2021 20:05
Рубрика: Общество

Эксперты определили портрет выпускника вуза-2021

Эксперты определили портрет выпускника вуза-2021
Текст: Евгения Добрынина
Российская газета - Федеральный выпуск № 155(8506)
Большинство выпускников российских вузов рассчитывают после диплома на зарплату в 25-55 тысяч рублей в месяц. Такие данные привел генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров, представляя результаты опроса "Портрет выпускника-2021".

Согласитесь, ожидания не столь амбициозные, но для старта карьеры это, возможно, и к лучшему. Однако есть небольшое число (7%) тех, кто сразу после окончания учебы настолько уверен в себе и своей квалификации, что ждет от работодателей не менее 100 тысяч рублей в месяц, а то и выше.

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Еще 15% оценивают свою квалификацию сразу после диплома в 56-85 тысяч рублей в месяц. Интересно, что особых отличий в зарплатных ожиданиях выпускников бакалавриата и магистратуры нет. Опрос более 10 тысяч российских студентов, из которых половина - выпускники этого года, провели президентская платформа "Россия - страна возможностей" и министерство науки и высшего образования в рамках Всероссийского студенческого выпускного, который только что отгремел по России, правда, в онлайн-формате. Что еще интересного стало известно о современных выпускниках вузов?

Сразу после окончания вуза большинство из них планируют учиться дальше: среди бакалавров таких 38%, среди магистров - 27%. Еще треть будут устраиваться на работу по найму, 6% собираются открывать свое дело, а 4% уйдут во фриланс. "Но жизнь - это не только работа, но и хобби, и, конечно, друзья, семья и любовь, - отметил Алексей Комиссаров. - Так, большинство выпускников (71%) участвовали во внеучебной студенческой жизни. Также 81% ребят рассказали, что нашли друзей в вузе, а четверть - даже свою вторую половину".

Традиционно в студенческих опросах есть пункт про суеверия и приметы: кто из нас не махал зачеткой в окне перед экзаменом? Или шел "сдаваться" с немытой головой, чтобы не смыть знания?

Большинство бакалавров и магистров планируют продолжать учебу после получения диплома 

Но среди современных студентов в приметы верят уже меньше половины опрошенных - 42%. А те, кто все же им верит и следует (26%), чаще всего просят своих родных и знакомых ругать их во время экзаменов, не моют голову перед важным днем и кладут монетку в ботинок.

И на "закуску" ребят попросили ответить, что они считают самой вкусной студенческой едой. В лидерах оказались пицца, выпечка и, неожиданно, мясные котлеты, особенно в тандеме с картофельным пюре.

100 тысяч рублей планируют зарабатывать сразу после окончания университета 7 процентов выпускников вузов 2021 года

"Именно поэтому выдающиеся выпускники-2021 - победители проектов платформы "Россия - страна возможностей" - совместно с фудблогером TikTok, наставником проекта "ТопБЛОГ" Антоном Суриным создадут уникальный рецепт особенной "Студенческой пиццы". Она попадет в меню ресторанов - участников проекта "Мастера гостеприимства" и будет продаваться со скидкой всем, кто предъявит студенческий билет", - уточнил Алексей Комиссаров.

Общество Образование

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