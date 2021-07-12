ЕС продлил на полгода экономические санкции против России

Европейский союз еще на полгода продлил экономические секторальные санкции против России. Как отмечается на сайте Совета ЕС, ограничения будут действовать как минимум до 31 января 2022 года.

Решение о продлении санкций было принято на саммите ЕС 24-25 июня после оценки выполнения Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе. Проводилась она по сообщениям еще двух стран-участниц "нормандского формата" - Германии и Франции.

МИД РФ неоднократно подчеркивал, что Россия не является участницей конфликта в Донбассе, а потому санкции в ее отношении незаконны. Тем не менее, ЕС продолжает свою инерционную политику, что ведет лишь к ухудшению отношений между РФ и Евросоюзом.

Напомним, экономические санкции были изначально введены 31 июля 2014 года сроком на год в связи с ситуацией на Украине. Каждые полгода они продлеваются. Ограничительные меры направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов в России. Для ряда российских банков и компаний ограничен доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС, введен запрет на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения. Кроме того, Евросоюз ограничил доступ российской стороны к ряду технологий и сервисов для добычи и разведки нефти. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны сообщества для должностных лиц из РФ и заморожены их активы.