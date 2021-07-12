Новости

В МИД Беларуси видят хорошие перспективы для углубления интеграции с РФ 12:04
Новый турецкий дрон совершил первый полет с бомбой 12:01
ЕС продлил на полгода экономические санкции против России 11:59
Ученый дал совет не желающим вакцинироваться и носить маски 11:58
Видео: Вахтанг Кикабидзе снялся в новом сезоне "Сватов" 11:54
Гонконг вводит трехнедельный карантин для туристов из РФ 11:39
"Мир" запустил переводы в Беларусь по номеру карты 11:32
15 человек пострадали в Милане во время празднования победы Италии 11:32
Петра Мамонова не могут вывести из комы 11:31
СМИ: У лежащей в коме певицы МакSим начался сепсис 11:24
РФПИ: Одной дозы "Спутника V" достаточно для вакцинации переболевших COVID 11:17
Оперштаб: В Москве выявлено 5403 новых случая COVID-19 11:13
Автор "Игры престолов" Джордж Мартин снимет сериал про индейцев 11:12
Курбан-байрам пройдет в Москве в онлайн-формате 11:10
МИД Беларуси не исключил возможность прямых авиарейсов в Крым 11:04
Умер режиссер Рикарду Кошта 10:56
Володин подал документы для участия в выборах в Госдуму 10:53
Названы два основания для медотвода от вакцинации против COVID-19 10:47
Кабмин выделил 500 млн рублей на компенсацию бизнесу комиссий в СБП 10:45
На путевки по РФ для участников образовательных проектов выделено 2 млрд 10:43
В России утвердили первую концепцию долгосрочного планирования тарифов 10:30
В России начало дешеветь подсолнечное масло 10:28
С нового учебного года кураторы в колледжах и техникумах будут получат надбавку 10:24
Кабмин выделил почти 5 млрд рублей на ремонт педагогических вузов 10:21
МЧС Москвы предупредило о жаре до плюс 33 градусов 10:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как коллективный иммунитет скажется на мутациях COVID-19
Как коллективный иммунитет скажется на мутациях COVID-19
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Только в "РГ": Премьера фильма - гран-призера конкурса молодых талантов в Каннах
Только в "РГ": Премьера фильма - гран-призера конкурса молодых талантов в Каннах
12.07.2021 11:59
Рубрика: В мире

ЕС продлил на полгода экономические санкции против России

Текст: Юрий Когалов

Европейский союз еще на полгода продлил экономические секторальные санкции против России. Как отмечается на сайте Совета ЕС, ограничения будут действовать как минимум до 31 января 2022 года.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Антонов назвал конфронтационным шагом санкции США против компаний из РФ

Решение о продлении санкций было принято на саммите ЕС 24-25 июня после оценки выполнения Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе. Проводилась она по сообщениям еще двух стран-участниц "нормандского формата" - Германии и Франции.

МИД РФ неоднократно подчеркивал, что Россия не является участницей конфликта в Донбассе, а потому санкции в ее отношении незаконны. Тем не менее, ЕС продолжает свою инерционную политику, что ведет лишь к ухудшению отношений между РФ и Евросоюзом.

Напомним, экономические санкции были изначально введены 31 июля 2014 года сроком на год в связи с ситуацией на Украине. Каждые полгода они продлеваются. Ограничительные меры направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов в России. Для ряда российских банков и компаний ограничен доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС, введен запрет на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения. Кроме того, Евросоюз ограничил доступ российской стороны к ряду технологий и сервисов для добычи и разведки нефти. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны сообщества для должностных лиц из РФ и заморожены их активы.

В мире Европа Бельгия Международные организации Европейский союз Санкции и антисанкции Россия и Евросоюз

Главное сегодня

Минздрав РФ обновит рекомендации по лечению коронавируса
Строительство "Северного потока - 2" завершат к концу августа
Ученый: Большинство специалистов считают естественным происхождение COVID-19
Пропрезидентская партия одержала победу на выборах в парламент Молдавии
Координатор убийства Жовенеля Моиза хотел стать президентом Гаити
Британия обещает новые провокации у берегов России и Китая
Может ли иностранец приехать в Беларусь для вакцинации от COVID-19