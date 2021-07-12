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12.07.2021 19:02
Рубрика: Экономика

ФАС защитит потребителей от необоснованно дорогих ЖКХ, связи, транспорта

ФАС защитит потребителей от необоснованно дорогих ЖКХ, связи, транспорта
Текст: Михаил Загайнов, Марина Трубилина
Российская газета - Федеральный выпуск № 155(8506)
Правительство утвердило первую в России концепцию долгосрочного тарифного регулирования, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Это позволит повысить качество жилищно-коммунальных услуг и увеличить инвестиции в сферу ЖКХ.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Документ будет распространяться не только на ЖКХ, но и на сферы обращения с отходами, электроэнергетики, газоснабжения, связи и железнодорожного транспорта, сообщили в ФАС. Механизм будет основан на долгосрочном планировании, защите интересов потребителей и обеспечении надежной работы инфраструктуры. "Один из ключевых замыслов концепции - создать условия для возврата инвестиций в объекты ЖКХ, а также для их модернизации, защищая при этом потребителей от необоснованного роста тарифов предельными индексами", - пояснили в ФАС.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Документ запрещает пересмотр и корректировку долгосрочных тарифов. Их введение может увеличить инвестиции в отрасль на 50% уже до 2024 года, ранее отмечал в интервью "РГ" замглавы ФАС Виталий Королев. Предусмотрены механизмы, которые гарантируют регулируемым организациям сохранение всей дополнительной прибыли.

"Важно, чтобы инвестор, который вкладывает значительные собственные средства в ЖКХ, например в создание новых объектов в сфере водоснабжения или в их серьезную реконструкцию, был уверен, что есть гарантия возврата инвестиций и что через несколько лет ничего не поменяется. Если инвестиционный цикл длинный и вкладывать нужно несколько лет, а возврат происходит в течение 10-15 и более лет, то, конечно же, ему необходимы гарантии", - пояснял Королев.

Приток инвестиций в отрасль повысит качество услуг. "Если в поселке не было, например, централизованного теплоснабжения или вода была, но подавалась с перебоями, а аварии могли устранять неделю, то такие проблемы можно будет решать быстрее благодаря модернизации за счет инвестиций в отрасль, - поясняет Королев. - При этом плата за коммунальные услуги по-прежнему будет ограничена государством, но установлена сразу на несколько лет, что позволит сделать инвестиции в сферу ЖКХ более привлекательными".

Концепция - это своего рода установка, как должен выглядеть итоговый документ, и очень многое будет зависеть от дальнейшей проработки вопроса, считает сопредседатель Комитета по энергетике "Деловой России" Денис Черепанов. Полное внедрение концепции займет длительное время, но в ближайшей перспективе необходимо запустить пилотные проекты, чтобы посмотреть, насколько эффективна модель.

Отвечая на вопрос, будет ли пересматриваться концепция в случае форс-мажоров в экономике, в ФАС отметили, что документ пересматриваться не будет, однако при разработке нормативной базы по его реализации "будут учитываться основные положения долгосрочного прогноза социально-экономического развития и динамика инфляции". При этом планирование на определенный срок в любом случае снизит неопределенность условий для работы бизнеса, подчеркнули в ведомстве.

Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
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С 2019 года ресурсоснабжающие организации должны согласовывать с ФАС все случаи превышения предельных индексов на тарифы ЖКХ (предельные индексы, своего рода "порог" повышения тарифов на ЖКУ, ежегодно утверждаются правительством для каждого региона). Превысить "порог" разрешается обычно для осуществления конкретного проекта по модернизации инженерных сетей или оборудования. В других случаях подорожание свыше индексов не разрешается.

В прошлом году антимонопольная служба выдала 96 предписаний о снижении тарифов, а также рассмотрела 136 заявлений о досудебных спорах и тарифных разногласиях и 61 дело об административных правонарушениях. В целом удалось выявить 2,4 миллиарда рублей экономически необоснованных средств в тарифах.

С 1 июля 2021 года фактический размер индексации тарифов на коммунальные услуги, по данным ФАС, составил около 3,3%.

Экономика ЖКХ Правительство ФАС

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