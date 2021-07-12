Фильм "Петровы в гриппе" покажут в более чем 20 странах мира

Как сообщили в пресс-службе компании-прокатчика Sony Pictures, компания Charades Productions (Франция) заключила сделки по продаже фильма с Бельгией, Нидерландами, Люксембургом, Грецией, Италией, Португалией, Польшей, Чешской Республикой и Словакией, странами Балтии и странами бывшей Югославии.

Во Франции кинолента "Петровы в гриппе" будет выпущена на экраны компанией Bac Films в декабре 2021 года.

Фото: Кристина Афанасьева

Фильм, рассказывающий историю самой обычной семьи Петровых, чья жизнь неожиданно оказывается полной безумия, фантастики и сюрреализма из-за вполне рядового гриппа, также выйдет на большие экраны Великобритании, Швейцарии, Германии, Израиля, Турции, Мексики и Индонезии. Права на прокат картины в этих странах уже приобретены.