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12.07.2021 18:50
Рубрика: Культура

Фильм "Петровы в гриппе" покажут в более чем 20 странах мира

Текст: Наталья Лебедева
Текст, видео: Сусанна Альперина
В понедельник, 12 июля, на Каннском фестивале состоялась мировая премьера нового фильма Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе", снятого по бестселлеру Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него" - обладателю призов литературных премий НОС и "Национальный бестселлер". В отечественный прокат кинокартина выйдет 9 сентября, а вместе с российскими зрителями фильм увидят в более чем 20 странах мира.
Фото: Предоставлено пресс-службой Каннского кинофестиваля
Каннский фестиваль провоцирует

Как сообщили в пресс-службе компании-прокатчика Sony Pictures, компания Charades Productions (Франция) заключила сделки по продаже фильма с Бельгией, Нидерландами, Люксембургом, Грецией, Италией, Португалией, Польшей, Чешской Республикой и Словакией, странами Балтии и странами бывшей Югославии.

Во Франции кинолента "Петровы в гриппе" будет выпущена на экраны компанией Bac Films в декабре 2021 года.

Фото: Кристина Афанасьева

Фильм, рассказывающий историю самой обычной семьи Петровых, чья жизнь неожиданно оказывается полной безумия, фантастики и сюрреализма из-за вполне рядового гриппа, также выйдет на большие экраны Великобритании, Швейцарии, Германии, Израиля, Турции, Мексики и Индонезии. Права на прокат картины в этих странах уже приобретены.

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной 74-й Каннский кинофестиваль РГ-Видео РГ-Фото

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