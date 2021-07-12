Фильм "Петровы в гриппе" покажут в более чем 20 странах мира

В понедельник, 12 июля, на Каннском фестивале состоялась мировая премьера нового фильма Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе", снятого по бестселлеру Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него" - обладателю призов литературных премий НОС и "Национальный бестселлер". В отечественный прокат кинокартина выйдет 9 сентября, а вместе с российскими зрителями фильм увидят в более чем 20 странах мира.
Как сообщили в пресс-службе компании-прокатчика Sony Pictures, компания Charades Productions (Франция) заключила сделки по продаже фильма с Бельгией, Нидерландами, Люксембургом, Грецией, Италией, Португалией, Польшей, Чешской Республикой и Словакией, странами Балтии и странами бывшей Югославии.
Во Франции кинолента "Петровы в гриппе" будет выпущена на экраны компанией Bac Films в декабре 2021 года.
Фото: Кристина Афанасьева
Фильм, рассказывающий историю самой обычной семьи Петровых, чья жизнь неожиданно оказывается полной безумия, фантастики и сюрреализма из-за вполне рядового гриппа, также выйдет на большие экраны Великобритании, Швейцарии, Германии, Израиля, Турции, Мексики и Индонезии. Права на прокат картины в этих странах уже приобретены.